Son dönemlerin en merak edilen telefonu olan Samsung Galaxy M20 ofisimize ulaştı. Biz de kutusunu açarak detaylarına bakıyoruz.
Samsung Galaxy M20 kutu açılışı | 5.000 mAh bataryalı telefon!
İncelemeden önce kamera performansı, yüz ve parmak izi tanıma teknolojilerini deneyimlediğimiz Samsung Galaxy M20, teknik özellikleriyle de dikkat çeken bir model.
6,3 inç boyutunda TFT FHD+ bir ekran ile gelen telefon, 14nm sürecinde üretilen 8 çekirdekli Exynos 7904 Octa’dan gücünü alıyor. Bunu Mali-G71 MP2 grafik işlem birimi ile destekleyen telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuyor.
13 MP ve 5MP arka, 8 MP de ön kamera barındıran telefonun en dikkat çeken yanı ise 5.000 mAh değerindeki bataryası oluyor.
Bu videomuzda da Samsung Galaxy M20 kutu içeriği ve ilk detaylarını görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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