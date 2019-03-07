Samsung Galaxy M20 kutu açılışı | 5.000 mAh bataryalı telefon!

Samsung Galaxy M20 kutu açılışı | 5.000 mAh bataryalı telefon!

7 Mart, 2019 VİDEO 0 yorum

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Son dönemlerin en merak edilen telefonu olan Samsung Galaxy M20 ofisimize ulaştı. Biz de kutusunu açarak detaylarına bakıyoruz.

Samsung Galaxy M20 kutu açılışı | 5.000 mAh bataryalı telefon!

İncelemeden önce kamera performansı, yüz ve parmak izi tanıma teknolojilerini deneyimlediğimiz Samsung Galaxy M20, teknik özellikleriyle de dikkat çeken bir model.

6,3 inç boyutunda TFT FHD+ bir ekran ile gelen telefon, 14nm sürecinde üretilen 8 çekirdekli Exynos 7904 Octa’dan gücünü alıyor. Bunu Mali-G71 MP2 grafik işlem birimi ile destekleyen telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuyor.

13 MP ve 5MP arka, 8 MP de ön kamera barındıran telefonun en dikkat çeken yanı ise 5.000 mAh değerindeki bataryası oluyor.

Bu videomuzda da Samsung Galaxy M20 kutu içeriği ve ilk detaylarını görebilirsiniz.

İyi seyirler…

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
Radore