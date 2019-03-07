Son dönemlerin en merak edilen telefonu olan Samsung Galaxy M20 ofisimize ulaştı. Biz de kutusunu açarak detaylarına bakıyoruz.

Samsung Galaxy M20 kutu açılışı | 5.000 mAh bataryalı telefon!

İncelemeden önce kamera performansı, yüz ve parmak izi tanıma teknolojilerini deneyimlediğimiz Samsung Galaxy M20, teknik özellikleriyle de dikkat çeken bir model.

6,3 inç boyutunda TFT FHD+ bir ekran ile gelen telefon, 14nm sürecinde üretilen 8 çekirdekli Exynos 7904 Octa’dan gücünü alıyor. Bunu Mali-G71 MP2 grafik işlem birimi ile destekleyen telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuyor.

13 MP ve 5MP arka, 8 MP de ön kamera barındıran telefonun en dikkat çeken yanı ise 5.000 mAh değerindeki bataryası oluyor.

Bu videomuzda da Samsung Galaxy M20 kutu içeriği ve ilk detaylarını görebilirsiniz.

İyi seyirler…