Samsung ülkemizde çok satan bir akıllı telefon markası. Özellikle fiyatlarından mütevellit A serisi ve M serisi oldukça popüler hale geldi. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, popüler M serisinin yeni üyesi olan Samsung Galaxy M14 5G modelini piyasaya sürdü.

Galaxy M14 5G, Samsung’un Infinity-V Display ismini verdiği bir ekran tasarımı ile geliyor. Diğer markalarda da görmeye alıştığımız bu tasarımın diğer adı damla çentikli ekran. Bu ekran 1080×2408 piksel (Full HF+) çözünürlüğü destekliyor. Ekran 6.6 inç büyüklükte ve PLS LCD bir panele sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor.

Galaxy M14 5G kaputun altında sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip. Bu yonga setinin Galaxy A14 5G’deki yonga seti olan Exynos 1330 yonga seti olduğunu düşünülüyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Daha fazla depolama isteyenler için ise 1 TB’a kadar Micro SD kart desteği mevcut. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj desteğine sahip tam 6000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Galaxy M14 5G, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Samsung’un Galaxy M14 5G’yi ülkemize getireceği tahmin ediliyor. Ancak bununla ilgili resmi bir açıklama bulunmamakta. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.