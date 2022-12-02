Samsung Galaxy M04’ün Hindistan’daki lansman zaman çizelgesi ve fiyatı açıklandı. 91Mobiles, bilgileri endüstri kaynaklarından aktarıyor. Yayın, Samsung’un önümüzdeki günlerde çıkacak telefonu tanıtmak için kullanabileceği poster görüntülerini de elde etti. Galaxy M04, geçmişte Bluetooth SIG, BIS, Geekbench dahil olmak üzere çeşitli sertifikalar aldı ve kısa süre önce Google Play Console listesinde görüldü. Bu, akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy M04, Galaxy M03’ün yeni nesli olarak gelecek. Geçmiş raporlar, bunun bazı pazarlarda bulunan yeniden yapılandırılmış bir Galaxy A04 olabileceğini gösteriyordu. Şimdi, poster görüntüsü gerçekten de Galaxy M04’ün yeniden markalanan A04 olduğunu doğruluyor. Yaklaşan akıllı telefon, su damlası çentikli bir ekrana ve arka panelde çift kamera halkalarına sahip olacak. Görselde Mint Green renk seçeneğini görüyoruz. Cihazın 8 GB RAM’e sahip olacağı söyleniyor. Ancak 8 GB RAM’in bir kısmının sanal RAM olduğunu düşünüyoruz.

Başka bir poster, Samsung Galaxy M04’ün 8.999 Rs altında fiyatlandırılabileceğini ortaya koyuyor. Galaxy M04; Realme C serisi, giriş seviyesi Redmi telefonlar ve piyasadaki diğerlerine karşı rekabet edebilir.

Raporlar, Samsung Galaxy M04’ün 6,5 inç HD+ ekrana sahip olmasının beklendiğini gösteriyor. Cihaz, MediaTek Helio G35 işlemcisinden güç alacak. Cihazın 3GB RAM’e sahip olması ve Android 12 ile kutudan çıkması bekleniyor. Cihaz gerçekten yeniden markalanmış Galaxy A04 olarak gelirse, 13MP + 2MP arka kamera ve 5MP ön kamera bekleyebiliriz. Akıllı telefon, 10W şarjlı 5.000mAh batarya ile desteklenecek.