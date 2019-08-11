Samsung Galaxy J5 (2016) – Sizin Yorumunuz (Musa Arslan)

Samsung Galaxy J5 (2016) kullanıcısı olan 14 yaşındaki Musa Arslan, bu videomuzda Ersin ile beraber telefon hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.

İlginizi çekebilir; Sizin yorumunuz serimize katılmak için tıklayın.

Özellikle genç arkadaşlarımız arasında merak edilen telefonlardan biri olan Galaxy J5 hakkında bir yıllık deneyimini görebilirsiniz. Ayrıca bir ortaokul dönemindeki öğrencinin ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığını bu videomuzda cevaplanıyor.