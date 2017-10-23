Samsung Galaxy J5 (2016), Android 7.1.1 Güncellemesine Kavuşuyor!

Galaxy J5 (2016), beklenen Android güncellemesini sonunda alıyor.

Samsung, amiral gemisi cihazlarının yanı sıra, ara model olarak da tabir edebileceğimiz cihazları için güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda son güncellemeye kavuşacak model, Galaxy J5 (2016).

Bir önceki versiyon yani Android 7.0’dan farklı olarak, Android 7.1.1 güncellemesi Experience 8.5 yazılım sürümünü sunmakta. Android 7.0’da, bu yazılım 8.1 şeklindeydi. Experience 8.5 de, Galaxy J5’e tıpkı Galaxy Note 8’de olduğu gibi bir yazılım işlevselliği sunacak.

Samsung’un Galaxy J5 (2016)’e sunacağı Android 7.1.1 güncellemesi, ilk olarak Polonya’da yayımlanacak, ardından ise Avrupa genelinde yayımlanmaya devam edecek.