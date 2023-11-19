Samsung Galaxy Fit 3, aslen bu yılın başlarında bekleniyordu. Fakat ne yazık ki beklenen tanıtım gerçekleşmedi. Ancak geçen hafta sızan görseller, akıllı fitness takipçisinin yeni renk seçeneklerini ortaya koydu. Şimdi ise gri ve siyah olmak üzere iki yeni renk seçeneğini daha gösteren resimler sızdırıldı.

İçindekiler Samsung Galaxy Fit 3 Renk Seçenekleri Belli Oldu

Samsung Galaxy Fit 3 Renk Seçenekleri Belli Oldu

Bu sızdırılan görüntüler, Fit 3’ün önceki tasarım sızıntılarını doğruluyor. Fit 3, önceki Fit 2’den daha büyük bir ekrana sahip olacak ve sağ tarafında fiziksel bir düğme ve mikrofon bulunduracak.

Samsung Galaxy Fit 3, silikon kayışlarla gelecek ve sağlık izleme, kalp atış hızı takibi ve adım sayma gibi temel fitness özelliklerini barındıracak.

Samsung’un Ocak 2024’te Galaxy S24 serisini tanıtması beklenirken, aynı etkinlikte Galaxy Fit 3’ü de tanıtıp tanıtmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Samsung Galaxy Fit 3 SM-R390 model numarasıyla gelecek. Bu cihazın BIS ve FCC sertifikasyonları daha önce ortaya çıkmıştı, bu da Galaxy Fit 3’ün Hindistan ve küresel pazarlarda satışa sunulacağı anlamına geliyor.

TUV Rheinland sertifikasyonu, Galaxy Fit 3’ün 200mAh kapasiteli bir pil ile donatılacağını gösteriyor. Bu, cihazın selefi olan Galaxy Fit 2’nin 41mAh’lik pilinden çok daha büyük bir bataryaya sahip olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca, yaklaşan fitness takipçisinin 5W şarjı destekleyeceği belirtiliyor. Bu pil özellikleri, cihazın uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekeceğini gösteriyor.

Cihazın tasarımı sağ tarafta bulunan bir düğme, kalp atış hızı sensörü ve muhtemelen çıkarılamayan kayışlar içeriyor. Yani, büyüyen ekran dışında tasarım önceki modellere göre pek değişmeyecek.

Galaxy Fit 3’ün klasik renklere ek olarak pembe renk seçeneği sunması bekleniyor ve önceki modellere göre GPS desteği gibi yeni özellikleri bünyesinde barındırabilir. Ayrıca, cihazın müzik çalma ve depolama olanağı için dahili depolama alanına sahip olabileceği söyleniyor.

Samsung henüz bu cihazla ilgili detayları resmi olarak açıklamış değil, bu nedenle kullanıcılar daha fazla bilgi için şirketin güncellemelerini bekliyor. Galaxy Fit 3, fitness tutkunlarına daha gelişmiş bir deneyim sunma potansiyeli taşıyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Exynos çiplerin üretim sürecini iyileştiriyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni akıllı fitness takipçisi Samsung Galaxy Fit 3 neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!