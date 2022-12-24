Samsung, 2023 yılında orta segmentte satışa sunduğu A serisinin yeni modellerini piyasaya sürecek. A serisinin yanı sıra F serisinin de 2023 yılında yenileneceği sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

91mobiles endüstri kaynaklarından alıntı yaparak, Samsung’un 2023 yılında yeni bir F serisi telefonu piyasaya süreceğini raporladı. 91mobiles, cihazın ismini bilmediğini ancak Galaxy F14 olabileceğini söylüyor. 91mobiles’a göre akıllı telefon Ocak ayında piyasaya sürülecek.

Bir önceki nesil: Samsung Galaxy F13

Samsung Galaxy F14 ile ilgili bildiklerimiz oldukça az. Cihaz kısa süre önce BIS sertifikasyon sitesinde “SM-E146B/DS” model numarasıyla görüldü. Cihazın 5G destekli olacağı söyleniyor.

SM-E146B/DS model numarasıyla şimdilik sadece bunları biliyoruz. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.