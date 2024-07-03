10 Temmuz’dak Galaxy Unpacked etkinliği için son hız çalışmalarını yürüten Samsung, yeni tam kablosuz kulaklığı Samsung Galaxy Buds 3 Pro modelinden yeni görseller gelmesine engel olamadı. İlk resmi görseller, cihazın AirPods Pro’yu üçe bölüp beşe katlayacağını gösteriyor! İşte yeni Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Resmi Görselleri Paylaşıldı! Apple AirPods Pro Bayıldı!

Samsung, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Samsung Galaxy Buds 3 Pro TWS kulaklıklarını tanıtacak. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olmasına rağmen, Roland Quandt isimli tanınmış sızıntı kaynağı sayesinde Galaxy Buds 3 Pro‘nun gerçek hayat görüntüleri ortaya çıktı. Görseller, kulaklığın tasarımına dair önemli ipuçları veriyor.

Yeni Samsung kulaklık, daha önceki fasulye şeklindeki tasarımından vazgeçerek daha uzun bir gövdeye sahip bir yapı benimsiyor. Bu yeni tasarım, AirPods serisine benzer bir görünüm sunarken, gövdesi AirPods Pro 2’den daha uzun görünüyor.

Peki Samsung Apple’ı kopyalamak için mi bu değişikliği yaptı? Bu sorunun cevabı hayır, aslında Samsung yeni tam kablosuz kulaklığının teknolojik özelliklerini geliştirmek için böyle bir karar almış gibi duruyor. Bu değişiklik, kulaklığın iç hacmini artırarak daha büyük bir pil kapasitesi ve daha fazla bileşen sığdırma imkanı sunuyor.

Bu tasarım değişikliği, Samsung’un kulaklıkların performansını artırmak için daha fazla alan yaratma ihtiyacından kaynaklanıyor. Önceki raporlar, Galaxy Buds 3 serisinin Galaxy AI yeteneklerini kullanabileceğini öne sürüyordu. Bu, yeni özelliklerin eklenmesini sağlayan tasarım değişikliklerinin arkasındaki ana nedenlerden biri olabilir.

Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Samsung Galaxy Buds 3 Pro‘nun tasarımının son halini ancak bir hafta sonraki etkinlikte görebileceğiz. Fakat Samsung’un yeni kulaklıklarının AirPods’a ciddi bir rakip olacağı şimdiden belli.

Bununla beraber Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 katlanabilir telefonlar, Galaxy Watch 7 serisi Samsung akıllı saatler ve Galaxy Ring akıllı yüzük gibi diğer önemli cihazların da tanıtılmasını bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni giyilebilir teknolojileri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!