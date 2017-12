Samsung, Sonsuz Ekran’a sahip iki yeni modeli Galaxy A8 ve Galaxy A8+’ı tanıttı.

Samsung’un orta seviyede premium deneyimi sunan Galaxy A serisi 2018 yılı modellerine güncellenmeye başladı. Firmanın 2017 yılı tepe modelleri Galaxy S8 ve Note8 modellerinde gördüğümüz Infinity Display, yani Sonsuz Ekran teknolojisinin yanı sıra çift ön kamera ile gelen Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modelleri bugün resmen Kore’de tanıtıldı.

Teknik özellikleri ile güçlü sayılabilecek ve aynı zamanda oldukça şık duran Galaxy A8+ özellikle 6 GB bellek seçeneğiyle ön plana çıkıyor.

Samsung Galaxy A8 (2018)

5.6 inç boyutunda 18.5:9 en boy oranına sahip 2220 x 1080 çözünürlüklü Super AMOLED ekran

2.2 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemci (2.2 GHz x2 – 1.6 GHz x 6)

4 GB RAM ve 32/64 GB depolama

256 GB’a kadar microSD kart desteği

3000 mAh batarya

Ön tarafta 16 + 8 MP (f/1.9) arka tarafta 16 MP (f/1.7) olmak üzere 3 adet kamera

Bağlantı için 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB Type-C, mIP68

Boyut ve ağırlık: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm – 172 gram

149.2 x 70.6 x 8.4 mm – 172 gram Android 7.1.1 Nougat

Cihazın arka tarafına konumlandırılan parmak izi tarayıcısı

Samsung Galaxy A8+ (2018)

6 inç boyutunda 18.5:9 en boy oranına sahip 2220 x 1080 çözünürlüklü Super AMOLED ekran

2.2 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemci (2.2 GHz x2 – 1.6 GHz x 6)

4/6 GB RAM ve 32/64 GB depolama

256 GB’a kadar microSD kart desteği

3.500 mAh batarya

Ön tarafta 16 + 8 MP (f/1.9) arka tarafta 16 MP (f/1.7) olmak üzere 3 adet kamera

Bağlantı için 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB Type-C, IP68

Boyut ve ağırlık: 159.9 x 75.7 x 8.3 mm – 191 gram

159.9 x 75.7 x 8.3 mm – 191 gram Android 7.1.1 Nougat

Cihazın arka tarafına konumlandırılan parmak izi tarayıcısı

Her iki cihazda IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı 1.5 metreye kadar 30 dakika dayanabilmekte. Siyah, mavi, orkide grisi ve altın renk seçenekleriyle sunulan yeni modeller Always On Display, hızlı şarj, USB Type-C gibi modern teknolojilere sahip.

Ocak 2018 içerisinde satışa sunulacak olan