Samsung Galaxy A6+ TENAA’da ortaya çıktı

Samsung Galaxy A6+ TENAA’da ortaya çıktı

30 Nisan, 2018 Genel 0 yorumlar

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Samsung Galaxy A6+ TENAA’da görselleri ile ortaya çıkarak bu alandaki sızıntı kervanına katıldı. Çin Düzenleme Kurumu’ndan çıkan görseller ile artık resmileşen tasarımın yanında bazı özellikler de netleşti. En başında telefonun 18,5:9 ekran oranı ve 3.500 mAh bataryası olduğunu söyleyelim.

Samsung Galaxy A6+ TENAA'da

Samsung Galaxy A6+ TENAA’da hangi özellikleri ile ortaya çıkarttı?

En çok merak edilen arka kamera kısmında ise çift kamera bekleneni karşılıyor. Öte yandan parmak izi okuyucusunu da arkada net bir şekilde görüyoruz. Daha önceden beklendiği gibi 18,5:9 orandlı ekran 6 inç büyüklüğünde ve 2220×1080 piksel çözünürlüğünde olacak. 160,1×75,7×7,9 mm boyutlarındaki telefon dediğimiz gibi 3.500 mAh gücünde pille çalışacak.

Samsung Galaxy A6+ TENAA'da

Dedidkoudlar ise Galaxy A6+ içinde Snapdragon 625 işlemci yongası bulunacağı yönünde. Öte yandan 4 GB bellek ile beklenen telefon için henüz fiyat belli değil. Nitekim TEENA bize telefonun Çin’de çıkacağını garantiliyor.

Samsung Galaxy A6+ TENAA'da

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