Samsung, ‘Fan Edition’ serisini devam ettirmekte kararlı

Samsung ilk ‘Fan Edition’ model telefonunu, pil sorunları sebebiyle kullanıma sunulamayan Galaxy Note 7 modeli için üretmişti. 2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note 7 FE modelinden sonra, herhangi bir ‘Fan Edition’ model cihaz görememiştik.

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Samsung birinci ağızdan açıkladı

Galaxy S20 FE ile birlikte, ‘Fan Edition’ model cihazlar tekrar hayatımıza girmiş oldu. Şirket, daha önce uygun fiyatlı amiral gemisi modellerini piyasaya sürerken ‘Lite’ takısını kullanıyordu. Samsung’un yeni planı, ‘Lite’ takısı yerine ‘FE’ takısını kullanmak. Şirket bu iddiayı Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy S20 FE modelini tanıttığı sırada doğruladı.

Samsung Electronics yöneticilerinden Clare Hunter, “Galaxy tutkunları için amiral gemisi modellerimizin sahip olduğu özelliklerden ödün vermeden, ‘Fan Edition’ modeller tasarlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da amiral gemisi cihazlarımızın ‘Fan Edition’ versiyonlarını göreceksiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya dayanarak, Samsung’un ‘S’ ve ‘Note’ serisi modellerinin her zaman bir ‘FE’ versiyonunun da olacağını söyleyebiliriz.

Yakın dönemde Galaxy Note 20 FE modeli gelebilir

Önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 FE modelini görmemiz kuvvetle muhtemel. Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Note 10 Lite modelinin, teknik özellikler bakımından Galaxy Note 10 ile paralellik gösterdiğine şahit olmuştuk. Muhtemel bir Galaxy Note 20 FE modelinin teknik özellik bakımından; Snapdragon 865+/Exynos 990 işlemci, Adreno 650/Mali-G77 MP11 grafik işlemci, 120Hz tazeleme oranına sahip düz bir ekran, üçlü kamera kurulumu ve geliştirilmiş bir ‘S Pen’ ile gelmesi tahmin ediliyor.