Samsung, eUFS 3.1 depolama üretimine başladığını duyurdu

Samsung, amiral model akıllı telefonlarında kullanılmak üzere endüstrinin ilk 512 GB eUFS 3.1 depolama alanını ürettiğini duyurdu. UFS 3.0 depolama standardı, bu yıl içerisinde tanıtılan Realme X50 Pro, Samsung Galaxy S20 ve Xiaomi 10 serisi gibi birçok üst düzey akıllı telefon içerisinde kendine yer edinmişti. Samsung, yeni standardın UFS 3.0‘a göre 3 kat fazla yazma hızı sağladığını iddia ediyor.

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Samsung‘un satış ve pazarlama işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Cheol Choi‘nin yaptığı açıklamada,

“Mobil depolama alanlarına en hızlı şekilde girişimiz ile kullanıcıların, standart depolama alanlarında karşılaştıkları sorunlara artık endişe etmelerine gerek kalmayacak. Yeni üretimimiz eUFS 3.1 depolama standardı, akıllı telefon üreticilerinin hızla artan taleplerini destekleme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.”

ifadelerine yer verildi.

Samsung’un eUFS 3.1 depolama standardı, eski nesline oranla 3 kat daha fazla yazma hızı sunuyor

UFS 3.0, 2100 Mb/sn okuma ve 410 Mb/sn yazma hızlarına sahip. Samsung‘un yaptığı açıklamaya göre yeni eUFS 3.1 depolama standardı sayesinde yazma hızı 3 kat artıyor ve 1200 Mb/sn olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, yeni standardın yazma hızının, 540 Mb/sn yazma hızına sahip olan bir SATA tabanlı bir bilgisayarın yazma hızından 2 kat fazla olduğunu dile getirdi. Ayrıca bu değer, 90 Mb/sn yazma hızına sahip olan bir microSD’den ise 10 kattan daha fazla hız sunulması anlamına geliyor.

Samsung, yeni eUFS 3.1 depolamaya sahip telefonların 100 GB veri taşıması için 1.5 dakika gerekirken, UFS 3.0 tabanlı telefonlarda bu sürenin 4 dakikadan fazla sürdüğünü belirtiyor. Özellikle 8K teknolojisinin ve büyük boyuttaki görüntü dosyalarının çoğalması, yeni depolama standardının talepleri karşılamada olumlu etki yaşatacağı açık gözüküyor.

Amiral model akıllı telefonlarda yer alacak teknoloji, 512 GB seçeneği dışında 256 GB ve 128 GB opsiyonlarıyla da üretilecek. Bu yıl içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2, yeni teknolojiye sahip en yakın iki amiral model olacak diyebiliriz.