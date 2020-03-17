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Samsung, eUFS 3.1 depolama üretimine başladığını duyurdu
Samsung, amiral model akıllı telefonlarında kullanılmak üzere endüstrinin ilk 512 GB eUFS 3.1 depolama alanını ürettiğini duyurdu. UFS 3.0 depolama standardı, bu yıl içerisinde tanıtılan Realme X50 Pro, Samsung Galaxy S20 ve Xiaomi 10 serisi gibi birçok üst düzey akıllı telefon içerisinde kendine yer edinmişti. Samsung, yeni standardın UFS 3.0‘a göre 3 kat fazla yazma hızı sağladığını iddia ediyor.
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“Mobil depolama alanlarına en hızlı şekilde girişimiz ile kullanıcıların, standart depolama alanlarında karşılaştıkları sorunlara artık endişe etmelerine gerek kalmayacak. Yeni üretimimiz eUFS 3.1 depolama standardı, akıllı telefon üreticilerinin hızla artan taleplerini destekleme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.”
ifadelerine yer verildi.
Samsung’un eUFS 3.1 depolama standardı, eski nesline oranla 3 kat daha fazla yazma hızı sunuyor
UFS 3.0, 2100 Mb/sn okuma ve 410 Mb/sn yazma hızlarına sahip. Samsung‘un yaptığı açıklamaya göre yeni eUFS 3.1 depolama standardı sayesinde yazma hızı 3 kat artıyor ve 1200 Mb/sn olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, yeni standardın yazma hızının, 540 Mb/sn yazma hızına sahip olan bir SATA tabanlı bir bilgisayarın yazma hızından 2 kat fazla olduğunu dile getirdi. Ayrıca bu değer, 90 Mb/sn yazma hızına sahip olan bir microSD’den ise 10 kattan daha fazla hız sunulması anlamına geliyor.
Samsung, yeni eUFS 3.1 depolamaya sahip telefonların 100 GB veri taşıması için 1.5 dakika gerekirken, UFS 3.0 tabanlı telefonlarda bu sürenin 4 dakikadan fazla sürdüğünü belirtiyor. Özellikle 8K teknolojisinin ve büyük boyuttaki görüntü dosyalarının çoğalması, yeni depolama standardının talepleri karşılamada olumlu etki yaşatacağı açık gözüküyor.
Amiral model akıllı telefonlarda yer alacak teknoloji, 512 GB seçeneği dışında 256 GB ve 128 GB opsiyonlarıyla da üretilecek. Bu yıl içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2, yeni teknolojiye sahip en yakın iki amiral model olacak diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro AnTuTu puanı ve tasarımı ortaya çıktı.
Xiaomi‘nin geçtiğimiz yıl çıkarttığı Redmi K30, amiral gemisi yarışına katılacak yeni bir modele kavuşuyor. Redmi K30 Pro adıyla piyasaya çıkacak cihazın tasarımı ve AnTuTu puanı ortaya çıktı.
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Redmi K30 Pro amiral gemisi rekabetine ne getirecek?
Redmi K30 Pro teknik özellikler bakımından bir amiral gemisi telefon. Snapdragon 865 SoC ve 5G ile birlikte gelecek cihazın 6.67 inç OLED ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Snapdragon 865 işlemcisine sahip en ucuz amiral gemisi telefon olması beklenen cihaz, tasarım olarak da bizlere bazı sızıntılar sundu. Arka panel görüntüleri ortaya çıkan cihazın dört kameraya sahip olduğu görüldü. K30‘da yer alan pop-up kameranın bu cihazda da olacağı ortaya çıkmış oldu. Aynı zaman da günümüz akıllı telefonlarında olmayan ancak kullanıcıların eksiğini hissettikleri 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de bu cihazda yer aldığı bilgisi öğrenildi. Cihazın parmak izi okuyucusu da çoğu amiral gemisi telefonlarda olduğu gibi ekranın altına konumlandırılmış. Tasarımın yanı sıra cihaz AnTuTu‘da teste de girdi. Tam olarak 610,219 puan alan cihazın performans anlamında kullanıcıları olumlu bir beklentiye soktuğunu söyleyebiliriz. Şirketin ayrıca K20 Pro‘nun başarısının devam etmesini diledikleri kaydedildi.
24 Mart‘ta lansmanı yapılacak olan cihazın, 4700 mAh gibi yüksek bir değere sahip bataryayla birlikte geleceğini de belirtmek gerek. 430 dolar fiyatla çıkış yapacağı düşünülen cihazın iki farklı versiyonu olacağı konuşuluyor. Bunlardan biri yazıda da bahsettiğimiz K30 Pro olacakken diğer telefonun ise K30 Pro Zoom Edition ismini alacağı söyleniyor. Ancak elimizde K30 Pro Zoom Edition‘a dair herhangi bir bilgi ve detay bulunmamakta. Fiyat performans konusunda oldukça iyi işler yapması beklenen cihazın lansmanında ne gibi bilgiler sunulacak merakla beklemekteyiz.
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge+ 108 MP kamera ile mi gelecek
Bir süredir hakkında dedikodular duyduğumuz Motorola Edge+ modeli, 108 MP kamera modülü ile beraber markanın amiral gemisi olarak karşımıza çıkmak üzere.
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Motorola Edge+ modeli de 108 MP Kamera furyasına dahil olacak mı
Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi cihazın 108 MP arka kameraya sahip olacağı; yeni sızıntılarla beraber, Evan Blass tarafından onaylandı. Böylece 108 MP kamera furyasına Motorola Edge+ modeli de dahil olmuş olacak. Yeni sızıntılar ile ortaya çıkan diğer detaylar ise cihazın kıvrımlı bir ekrana sahip olacağı ve yukarıda kamera deliğine sahip bir ekran tasarımı olacağı gibi bilgilerin kesinleşmesi oldu. Ayrıca unutmadan geçmeyelim birçok kullanıcının talep ettiği 3.5 mm kulaklık girişi de cihazda mevcut olacak. Cihaz, kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.
Ek olarak; büyük ihtimalle cihazda Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi bulunacağını söyleyebiliriz. 8 veya 12 GB Ram seçeneği bulunabilir. Cihaz 5000 mAh batarya ile desteklenecek. Karşımıza çıkacak cihaz; 108 MP kameraya ek olarak iki kameraya daha sahip olacak. Bunlardan biri 16 MP geniş açılı kamera; diğeri ise 8 MP telefoto kamera olacak.
Muhtemelen Motorola Edge+ modeline ek olarak bir de “+” olmayan standart versiyon satışa sunulacak. Standart versiyonun ise teknik özelliklerinin biraz daha kısılmış olarak gelmesini ve arka tarafta 64 MP kamera bulunmasını bekliyoruz.
Bu sızıntılar haricinde ise Motorola tarafından yapılmış bir resmiaçıklama henüz yok. Şimdilik, firmanın 3 Nisan’da yapacağı paylaşım ile telefonların ne zaman duyurulacağı ve satışa sunulacağının kesinleşmesini bekleyeceğiz. Bildiğimiz üzere Motorola, Mobil Dünya Kongresi’nde bu cihazları tanıtmayı düşünüyordu fakat Covid-19 salgını dolayısıyla etkinlik iptal edilmişti.
Akıllı Telefonlar
Fujitsu Arrows 5G özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Qualcomm, geçtiğimiz ay Asus,Vivo ve FCNT‘nin (Fujitsu Connected Technologies Limited) Snapdragon 865 kullanan telefonlar üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bir Fujitsu amiral gemisi görmeyeli oldukça uzun zaman olmuştu. Şirketin resmi web sitesindeki ürün sayfası sayesinde, nasıl bir telefon geleceğine dair artık kesin bir bilgimiz var.
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Fujitsu Arrows 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Telefon, QHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik kavisli AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. Ekranda sağ üst köşede 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak. Ekranda ayrıca bir parmak izi okuyucusu ve Gorilla Glass 5 koruması da bulunuyor. Telefonun arka tarafına gelecek olursak, 48 MP bir ana kamera, 16 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoomu bulunan 8 MP değerinde telefoto kamerası ile üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor.
Fujitsu Arrows 5G, Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM ile geliyor olacak. Depolama alanı tarafında ise 128 GB‘lık bir depolama alanı bulunacak. Cihazın 5G hızı konusunda bilinenler ise, 3.4 Gbps indirme ve 4.1 Gbps yükleme hızı bulunacağı yönünde. Cihaz Android 10‘un güncel versiyonu ile piyasaya çıkacak.
Fujitsu Arrows 5G‘nin pili ise 4.070 mAh değerinde olacak. Fakat hızlı şarj olarak kaç W destekleyeceği henüz bilinmiyor. Telefon ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip. Günümüzde çoğu telefondan kalkmasına rağmen Fujitsu Arrows 5G‘de 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.
Cihazın 2020 baharında Japonya pazarına çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.