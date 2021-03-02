Samsung, En İddialı TV Serisini Piyasaya Sürüyor

Samsung, yeni TV serisini piyasaya sürmeye başlıyor. Piyasaya çıkacak olan bu seri, oyuncular için mini LED ve özellikleri de sunuyor. Şirket, uzun yıllardır en iddialı serisini paylaşarak kullanıcıları heyecanlandırdı.

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Samsung yeni serisiyle birçok özelliği beraberinde getiriyor

Şirket, önceki yıllara göre daha fazla kontrast ve daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için Mini LED teknolojisini kullanan yeni Neo QLED 8K ve 4K TV‘ler tarafından yönetilen 2021 TV serisinin sevkiyatına başladı. Aynı zamanda şirket, Mini LED ile daha küçük LED’leri TV’nin arka aydınlatma sistemine sığdırabiliyor. Bu işlemi daha önce olduğundan daha fazla yapabiliyor. Bu özellik, TV’nin karartma bölgeleri üzerinde çok daha iyi bir kontrol sağlıyor. Bunun yanında istenmeyen “parlama” efektini önemli ölçüde azaltıyor.

Bu yılın üst düzey Samsung TV’leri, tüm önemli yeni nesil seçenekleri bünyesinde barındırıyor. Yenileme hızı, en boy oranı, giriş gecikmesi gibi özellikler için ise yeni ayar çubuğu geliştirmiş. Bu çubuğa kolayca erişebileceksiniz ve bir dizi oyun merkezli özelliğe de ulaşabileceksiniz. TV’lerin çoğu önümüzdeki iki hafta içinde müşterilere ulaşmaya başlayacak, diğerleri ise Nisan ayında ve sonrasında müşterilere ulaşacak. Türkiye satış fiyatı resmi sitesinde mevcut aynı zamanda siparişler de aktif. Samsung’un resmi sitesine girdiğinizde yeni çıkan TV’ler için ön kayıt sayfası sizi bekliyor olacak.

Tasarımıyla dikkat çeken çerçeve, TV’nin duvarda bir sanat eseri gibi görünmesini sağlamak için daha ince ve daha fazla çerçeve seçeneğiyle yenileniyor. Aynı zamanda kapasitesini 500MB’dan 6GB’a çıkıyor. Böylece müşteriler artık aktif olarak kullanmadıklarında görüntülenen TV’de daha fazla görüntü depolayabilir. Depolama, 1.200 ultra yüksek çözünürlüklü görüntülere kadar depolayabiliyor. Başka bir TV olan Sero, yakın gelecekte Apple’ın AirPlay 2’si için destek alıyor.

Şirket ayrıca, OLED’i bir sonraki harika TV teknolojisi olarak atlatmayı amaçlayan fütüristik MicroLED TV‘leri için daha geleneksel form faktörleri sunduğunu duyurdu. Bunun yanında Nisan ayında satışa çıkacak MicroLED TV’lerin oldukça pahalı olacağı da günden konusu.

Satışa çıkan TV’lerin fiyatları Türkiye bazında oldukça fazla. Diğer ülkelerde de fiyatın aşırı oluşu gündem konusu. Özellikle Türkiye fiyatı kullanıcıları şaşırtıyor. Bir televizyona yüklü bir para vermek çoğu kullanıcıya mantıksız geliyor. MicroLED TV’lerin Türkiye fiyatı ise merak konusu.