Samsung En Büyük Satın Alınımını Tamamlamış Bulunuyor

Sürekli elde ettiği büyümelerin yanı sıra Samsung daha küçük olan girişimleri veya kendi teknolojisini üreten firmaları satın almaya devam ediyor.

Samsung geçtiğimiz yılın Kasım ayında Harman International Industries, Incorporated’ı 8 milyar dolara satın aldığını açıklamıştı. Bugün bu satın alım resmi bir şekilde sona erdi. Harman Başkan’ı Dinesh Paliwal yaptığı açıklamada Harman’ın otomotiv, akıllı ses sistemleri ve diğer alanlarda çalışmalarına devam edeceğini ve bu satın alım ile beraber geleceğin otomotiv yeniliklerini geliştireceklerini belirtti.

Harman dünyanın en önemli ses markalarının başında geliyor. Çok tanınan Harman Kardon markasının yanı sıra Infinity, JBL, Lexicon ve Mark Levinson gibi çok önemli markalarda Harman ile beraber Koreli teknoloji devine geçmiş durumda. Ayrıca bununla beraber Google’ın Android Auto ve Waymo girişimleri ile beraber Apple’ın CarPlay sistemlerine bir rakip de buradan gelebilir. Harman’ın 30.000 çalışanı şirket bünyesinde bağımsız bir girişim olarak çalışmaya devam edecek.