Samsung Cihazlarda Pil Sorunları Tekrar Başladı! Sıra Note 8’de

Geçen yıl yaşanan Note 7 faciası bu yıl Note 8 ile geri döndü! Pilleri tamamen biten cihazlar bir daha çalışmıyor.

Geçtiğimiz yıl Samsung, Note 7 modeliyle adeta gövde gösterisi yapmıştı. İris tarayıcı kullanan ilk Samsung modeli olarak piyasaya çıkan fakat önüne geçilemeyen pil sorunları ve aşırı ısınma, yangın gibi durumlar sonucunda piyasadan toplatılarak firma için oldukça kötü bir duruma sebep olmuştu.

Note 8 ile aynı sorunları yaşamak istemeyen ve kötü anıları temizlemek isteyen Samsung, yeni modelde pil kapasitesini düşürmüş ve cihazları satışa sunulmadan oldukça detaylı testlere tabi tutmuştu.

Bir kez kapandığında bir daha çalışmıyor.

Firmanın uzun çalışmaları sonrası Note 8 modeli piyasaya çıktı ve kullanıcılar tarafından oldukça olumlu karşılandı. Üstelik pil veya diğer donanımlarda da herhangi bir sorun gözlemlenmediği için her şey yolunda gidiyordu. Gelen bilgilere göre bazı kullanıcılar cihazlarının pil seviyesi %0’a kadar düştüğünde kapandığını fakat bir daha şarj edemediklerini dolayısıyla cihazların kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Ayrıca bazı Galaxy S8+ kullanıcıları da bu durumdan şikayetçi.

Gelen şikayetlere bakarsak sorunun çok fazla kullanıcıyı etkilemediği ve etkilenenlerin genellikle Amerikan kullanıcılar olduğu görülmekte. Firma hatalı cihazları inceleyecek ve garanti kapsamında değiştirecektir fakat Note 7 faciası sonrası bu kadar önlem alınmışken pil kaynaklı sorunların yaşanması gerçekten ilginç. Samsung tarafından durum ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden sorunun yazılımsal veya donanımsal hatalardan mı kaynaklandığı bilinmiyor. Okuyucularıma tavsiyemiz bu durumu denememeleri ve cihazlarını normal şarj döngüsünde kullanmaları.