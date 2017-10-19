Samsung; telefonlarla, televizyonlarla, ses sistemleriyle, buzdolapları ve diğer akıllı cihazlarla çalışacak AI(Yapay Zeka) destekli asistanı Bixby 2.0’ı duyurdu.

Samsung Bixby 2.0, San Francisco’daki Samsung Geliştirici Konferansı’nda yapılan açıklamalara göre büyük veri tabanlarına, SDK’lara ve daha fazlasına odaklanan pek çok cihaz için geliştiriliyor. Yapay zekadaki gelişmeler, gelir araştırmaları için zemin olarak öngörülüyor.

Samsung Yöneticisi Eui-suk Chung’e göre “Samsung Bixby 2.0 daha doğal komutlar ve karmaşık işlemler için geliştirilmiş dil yetenekleri ile daha kişisel” olacak. Akıllı cihazlar yalnızca sizin değil, aile fertlerinizin kimlerin olduğunu bilecekler ve eylemlerini uygun bir şekilde uyarlayabilecekler.

Bixby 1.0’ın sesli ikili etkileşim paketi tam not alamamıştı. İngilizce ve Çince dillerindeki destek fazlasıyla eleştirildi. Bu nedenle özel bir beta sürüm başlatılacak. Yazılım resmen yayınlanmadan önce belirli bir grup, gerek geliştirici gerekse tester olarak görevlendirilecek.