Koreli teknoloji devi ve küresel pazar lideri Samsung, Ultra Geniş Bant (UWB) çipli akıllı kapı kilidini ortaya çıkarmak için Zigbang ile iş birliği yaptı. Zigbang SHP-R80 UWB Dijital Anahtarlı Kapı Kilidi, bağlı akıllı telefona dokunmadan açılabilen dünyanın ilk UWB tabanlı akıllı kapı kilidi olacak. Akıllı kapı kilidi, Samsung ve Zigbang arasındaki işbirliğinin doruk noktası.

Akıllı kapı kilidi, telefonunuzdaki Samsung cüzdanınızda bulunan bir dijital ev anahtarını algılar, böylece telefonunuzu kilide dokunmanız veya bir uygulama açmanız gerekmez. Ultra Geniş Bant teknolojisi, kısa mesafeli iletişim için Wi-Fi veya Bluetooth gibi radyo dalgalarını kullanır. Bununla birlikte, yüksek frekanslı bir bant, kesin mesafe ölçümlerinin ve sinyalin yönünün doğru algılanmasının elde edilmesini sağlar. UWB teknolojisi ayrıca kısa menzili nedeniyle bilgisayar korsanlığına karşı daha iyi koruma sağlar. UWB işlevi, akıllı telefonunuzdaki Samsung Cüzdanınıza eklenen bir dijital giriş anahtarı aracılığıyla etkinleştirilir.

Zigbang uygulaması sayesinde, UWB’li akıllı kilit, evinizin üyelerine kapıyı açan kişinin kimliğini bildirebilir. Telefonunuzu kaybettiyseniz, Cep Telefonumu Bul aracını kullanarak dijital giriş anahtarını devre dışı bırakabilirsiniz. Bu yapılmazsa, bir davetsiz misafir evinize girmek için dijital ev anahtarını kullanabilir.

Samsung Galaxy Fold 4 ve Galaxy S22 Ultra Plus, UWB işlevselliğini destekleyecektir ve akıllı kapı kilidiyle uyumlu olacaktır. Her iki akıllı telefon da Zigbang akıllı kilidini açmak için Samsung Pay’i kullanabilir. Zigbang SHP-R80 UWB Dijital Anahtarlı Kapı Kilidi, fiyatı henüz bilinmese de Güney Kore’de piyasaya sürülecek. Zigbang akıllı kapı kilidi daha sonra başka pazarlara da gönderilebilir.