Google, Android 13’ü 15 Ağustos’ta yayınladı ve Samsung’un Android 13 tabanlı ilk One UI 5 güncellemesi, iki ay sonra 24 Ekim’de Galaxy S22 ailesi için yayınlandı. Bu noktadan itibaren Koreli şirket bugüne kadar sayısız cihazı güncelledi.

One UI 5’in piyasaya sürülmesi Samsung için şimdiye kadarki en hızlısı oldu. Güney Koreli şirket, bu yıl sadece birkaç amiral gemisine takılmayıp orta sınıfa da One UI 5 güncellemesini verdi. Samsung, güncelleme konusunda gelecek yıl daha da iyisini yapmak istiyor.

Samsung, Güney Kore’de One UI 5’i olabildiğince çok cihaza hızlı bir şekilde ulaştırmasıyla övünen ve gelecekteki One UI sürümlerini daha da hızlı ve aynı anda daha fazla cihaza getirmeyi hedeflediği konusunda bizi temin eden bir gönderi yayınladı.

Samsung ayrıca; Samsung Galaxy A52s 5G ve Samsung Galaxy A32’nin, Samsung Galaxy Z Fold 2 ile birlikte yıl sonuna kadar Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini alacağını açıkladı. Yeni yazılım dünya çapındaki Samsung Galaxy S20 ve Samsung Note 20 ailelerine bu ayın sonunda verilecek.