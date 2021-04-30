Akıllı Telefonlar
Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok gelir elde eden 2. üretici olsa da; kafalarda hala soru işaretleri var
2021 yılının 1. çeyreğinde yapılan akıllı telefon satışlarıyla ilgili olarak Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre Samsung, en çok gelir elde eden 2. üretici oldu. Bunun yanı sıra Samsung adetsel bazda da dünyanın en çok satış yapan üreticisi konumunda.
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Samsung büyük bir toparlanma göstermiş olsa da; geçen yıla kıyasla yaşanan düşüş devam ediyor
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, Covid-19 krizi Çin’de kendini çoktan göstermiş olsa da; Avrupa ve Amerika gibi bölgeler sürecin henüz başındaydı ve hastalığın gerçek yüzüyle henüz tanışmamışlardı. Salgın bütün dünyada önüne geçilemez bir hal aldığı zamansa, bu durumdan en çok etkilenen üretici Samsung olmuştu. Fakat bu noktada, neden Samsung’un Covid-19 salgını sürecinde en çok etkilenen akıllı telefon üreticisi olduğunu da açıklamamız lazım.
Bildiğiniz gibi dünyanın en önemli akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin’de Samsung, Covid-19 salgını öncesinde bile ülke içindeki pazar payını ve gücünü yitirmişti. Bu yüzden ilk başta Çin’de başlayan kısıtlama ve kapanmalardan Samsung negatif anlamda etkilenmemişti. Samsung’un yaşadığı problemlerin başlangıcıysa satış anlamında liderliğe oynadığı ve alım gücünün yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde ve A.B.D. gibi büyük pazarlarda da bütün bu kapanmaların ve ekonomik çalkantıların başlaması oldu. Güçlü olduğu pazarlarda, insanların kapanmalar ve kısıtlamalardan etkilenerek tüketimi azaltmaya başlamasıyla da Samsung; global pazardaki gücünü de yitirmeye başlamıştı. Günümüzde de, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde normale dönüş süreci aşılamaya bağlı olarak hızlansa da; hala pandemi öncesi seviyelere gelemedi. İşte bundan dolayı Samsung da, her ne kadar pazar payını ve gelirlerine artırsa bile maalesef pandemi öncesi dönemdeki başarılarını mumla arıyor. Üstüne üstlük bütün Çinli üreticiler pandemiye rağmen büyümeye devam ederken; Samsung’un eski günlerine hala uzak olması da tehlike çanlarının Samsung adına çalmaya devam ettiğinin bir diğer sinyali olarak gözüküyor. Bu yıl yakaladığı başarıya rağmen Samsung’un hasılat payı da, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %20.2’yken,bu yıl %17.5 olarak açıklandı.
Counterpoint Research tarafından açıklanan satış adedi verilerine göre Samsung 2021 yılının ilk çeyreğinde 76.8 milyon adet akıllı telefon satmış durumda. Bu satış adediyle Samsung global pazardaki satışların %21.7’sini gerçekleştirmiş oluyor. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemindeyse %19.9’du.
Samsung’un bu düşüşü bize neyi anlatıyor
Samsung’un yaşadığı bu durum bize, şirket her ne kadar satış adetlerini artırsa da ciro anlamında düşüş yaşadığını gösteriyor. Bunun en büyük sebebi de; Samsung’un satışlarının amiral gemisi modellerden ziyade alt ve orta segmente yönelmiş olmasından kaynaklı. Yani Samsung artık amiral gemisi modellerini dünya genelindeki kullanıcıya bir türlü beğendiremiyor. Bu noktada Samsung’un amiral gemisi modellerinin artık çok yüksek fiyat seviyelerine gelmesi ve beklenen yenilikleri sunamamasının etkisi olabilir. Böylelikle Samsung premium cihaz satın almayı düşünen müşterilerden ziyade uygun fiyatlı ve bütçe dostu akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılara daha çok ulaşmış da diyebiliriz. Zaten bir süredir gözlemlediğimiz üzere Samsung’un A serisi gibi fiyat odaklı serilerinde çok daha fazla model görmeye başladık. Bu da Samsung’un yeni stratejisinin bir sonucu diyebiliriz.
Diğer yandan Apple zirvede yer almaya devam ediyor
iPhone 12 modelleriyle beklediği başarıyı yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %34.4 olan hasılat payını %42’ye çıkarmayı başardı. Apple için de, karşısındaki rakipler günden güne çoğalsa da işlerin hala yolunda gittiğini söylemek mümkün. Apple’a ek olarak bu dönemde hasılat paylarını artırmayı başaran diğer şirketler arasında en çok dikkat çekenler de, Oppo, Vivo ve Xiaomi oldu.
Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre dünya geneli akıllı telefon pazarı da; 113 milyar USD’lik bir hacme sahip. Bu rakam da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %35 oranında artmış durumda.
Samsung’un aksine birçok şirket için işler iyiye gidiyor gibi görünse de; yarı iletken malzemelerde yaşanan kıtlıktan dolayı yakın zamanda donanım maliyetleri de daha yukarıya çıkabilir ve bu da; yeni üretilecek her bir akıllı telefonun maliyetinde artışa yol açabilir. Bu durum maalesef ki, tüketici elektroniği sektöründe negatif bir etki yaratabilir. Eldeki verilere göre beklenen maliyet artışının %5 – %10 aralığında olması bekleniyor. Umarız yakın bir dönemde hem Covid-19 krizi hem de tedarik krizi çözülür ve pandemi öncesi günlerimize geri dönebiliriz.
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Akıllı Telefonlar
POCO F3 ve POCO X3 Pro Satışa Çıkıyor! | Fiyatlar Belli Oldu!
Son dönemde Poco X3 NFC gibi cihazlarıyla yakaladığı fiyat / performans dengesiyle öne çıkan Poco markası, F3 ve X3 Pro modellerini de ülkemizde satışa sundu. Poco F3, işlemci, ses kalitesi ve ekranıyla öne çıkarken; Poco X3 Pro da, 120 Hz tazeleme hızına sahip HDR 10 destekli ekranı ve X3 NFC’ye göre daha üst seviyeye taşınan işlemci gücüyle öne çıkıyor.
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Poco F3 neler sunuyor?
Şirket tarihinde şuana kadarki en güçlü model olan Poco F3, Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisiyle sunuluyor. Bu yonga seti üzerinde aynı zamanda 5G desteği de mevcut. Adreno 650 grafik işlemcisine de sahip olan F3, oyun performansıyla öne çıkıyor. 6,67 inç E4 AMOLED ekrana sahip olan cihaz; ses tarafında da Dolby Atmos desteğine ve stereo hoparlörlere sahip. Bu sayede F3, sıklıkla telefon üzerinden içerik tüketen kullanıcılar için avantajlı bir seçenek olacak gibi görünüyor. Sadece içerik tüketen kullanıcılarla da kalmayan F3, oyun severler için bu panel üzerinde 120 Hz tazeleme hızına da sahip. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi yaşatabiliyor. Yüksek ekran tazeleme hızının bir diğer avantajı da, sosyal medya platformlarında veya telefon içi menülerde gezindiğiniz zaman; çok daha yumuşak ve akıcı bir arayüz deneyimi sunabiliyor olması. Ayrıca 360 Hz dokunmatik örneklem oranıyla da Poco F3, PUBG ve Wild Rift gibi reflekslerinizin önemli olduğu rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayabiliyor. Ek olarak; HDR 10+ desteğinin bulunması da görüntü ve renk anlamında birçok kullanıcıyı memnun edecektir.
Ekran tarafındaki tasarıma bakınca da; delikli bir ön kamera tasarımına sahip olan cihazın bu bölgedeki çentiğinin çok ufak seviyede kaldığını görüyoruz. Poco bu algıyı yaratmayı da, 2,76 mm boyutundaki nokta çentikle başarmış. Cihazın genel tasarımına baktığımızda da, cihazın 7.8 mm kalınlığında olduğunu görüyoruz. Bu noktada cihazın gayet ince olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın 196 gram olduğunu göz önüne alırsak; ağırlık olarak psikolojik sınırın altında kaldığını da söyleyebiliriz. Yani özetle bizi güçlü ve hafif bir cihaz bekliyor. Bu hafifliğin yanında Poco, F3’ü Corning Gorilla Glass 5’le destekleyerek; dayanıklılıktan da ödün vermemeye çalışmış.
Cihazda kullanılan pil kapasitesi de 4.520 mAh olarak tercih edilmiş. Ayrıca kutu içerisinde sunulan 33W hızlı şarj aleti sayesinde cihazı 52 dakika civarında bir süre zarfında %100 şarja ulaştırabilmeniz mümkün.
Poco X3 Pro neler sunuyor?
Poco X3 NFC modelinden daha iyi bir işlemciye sahip olan X3 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 860 işlemcisine sahip. Poco X3 Pro’da grafik işlem tarafında da Adreno 640 bulunuyor. Bu sayede X3 NFC’nin gösterdiği performansın çok daha fazlasını görebilmemiz mümkün. Ekran tarafında da Poco X3 Pro, 120 Hz tazeleme hızını destekleyebiliyor. Bu sayede gerek sosyal medyada, gerek arayüzde gezinirken veya oyun oynarken akıcı ve yumuşak bir ekran deneyimi sunabiliyor. Ayrıca 6.67 inçlik ekran boyutunu göz önüne aldığımız zaman bu büyük ekran üzerinde keyifle içerik tüketebileceğinizi söyleyebiliriz. Cihaz yine stereo hoparlörlerle de destekleniyor. Şayet Poco X3 NFC modelinde içerik tüketmek de çok keyifliydi. 240 Hz dokunmatik örneklem oranıyla da birçok rekabetçi oyunda avantaj sağlayabilmeniz mümkün. Poco, X3 Pro modeli için sadece ekran kalitesine yatırım yapmamış; aynı zamanda dayanıklılık noktasında da bu ekranı Corning Gorilla Glass 6’yla desteklemiş. Ayrıca bu ekranın HDR 10 desteğine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
48 MP ana kameraya sahip olan cihazda, pil tarafında da 5.160 mAh kapasiteye sahip devasa bir pil tercih edilmiş. Bu sayede X3 Pro’nun sunacağı pil ömrünün de birçok modele göre uzun olacağını söyleyebiliriz. 3.5 mm ses girişinin de cihazda mevcut olması sayesinde kablolu kulaklık veya hoparlör kullanan kullanıcılar da müziklerini herhangi bir dönüştürücüye gerek duymadan bu cihaz üzerinden dinlemeye devam edebilecekler.
Peki Poco F3 ve X3 Pro modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ne?
Fiyat konusu ülkemizde akıllı telefon satın alırken göz önüne aldığımız hemen hemen en önemli kriter. Bu noktada her cihazında piyasadaki rakiplerine göre fiyat avantajı yakalamayı amaçlayan Poco, X3 Pro ve F3 modellerinde de aynı stratejiyi uygulamaya çalışmış. Fiyatları yorumlayabilmek için önce cihazları deneyimlemek gerekse de; Poco X3 Pro ve F3’ün fiyatlarını merak eden kullanıcılar için, açıklanan resmi satış fiyatları şu şekilde:
POCO F3: 5.299 TL
Poco X3 Pro: 3.799 TL
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 serisi resmen tanıtıldı!
Vivo V21 serisi ile akıllı telefon dünyasına merhaba dedi. Üç model ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon serisinin, teknik özellikleri de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir oyuncu olmak isteyen akıllı telefon serisi, tasarım detayları bakımından da önemli özelliklere sahip. Ayrıca akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda da piyasadaki en iddialı cihazlar arasına girme ihtimaline sahip.
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Vivo V21 serisi üç adet cihaz ile akıllı telefon dünyasına giriş yaptı!
Vivo akıllı telefon dünyasına getirdiği ürün sayısını arttırmaya devam ediyor. Firma merakla beklenen V21 serisini resmen tanıttı. Geçtiğimiz günlerde seri ile alakalı bazı görseller paylaşan akıllı telefon üreticisi, üç modelden oluşan orta seviye akıllı telefonlarını piyasaya gösterdi. V21e, V21 ve V21 5G olmak üzere üç modele sahip olan seride, teknik özellikler de modelden modele değişebilmekte. Özellikle rekabetin arttığı şu günlerde seri kendi içerisinde oldukça önemli özelliklere sahip. Ayrıca serinin baz ve 5G’li modelleri ise hemen hemen aynı teknik özellikler ile dikkat çekiyor. V21 ve V21 5G modelleri güçlerini Dimensity 800U işlemcisinden alacaklar. Bununla birlikte firmanın neden 5G ve baz model diye iki farklı telefon çıkardığı tam olarak belli değil. İlk gelen yorumlara göre 5G özellikli model indirme hızı bakımından baz modele göre daha performanslı. Ayrıca bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, 5G özellikli akıllı telefon, her pazarda rekabete dahil olmayacak. Bu yüzden firma bu eksikliği aynı özellikli baz modelle kapatmak istiyor.
Serinin bir diğer üyesi olan Vivo V21e modeli ise, görece daha düşük teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 5G özelliği olmayan cihazın daha bütçe dostu olacağı öğrenildi. Serinin üç üyesi de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte seri sahibi kullanıcılar, sanal RAM özelliğinden de faydalanma imkanına sahip olacaklar. Firma sanal RAM uygulaması ile cihazın RAM kapasitesini 11 GB‘a kadar çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, özellikle oyun performansı bakımından güçlü bir deneyime sahip olacaklar. Öte yandan akıllı telefon serisindeki modeller 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacaklar. Bu pil de 33W‘lık hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Tasarımsal detayları da belli olan akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda oldukça iddialı.
Vivo V21 serisi 44 MP ön kamera ile geliyor!
Vivo V21 serisindeki bütün cihazlar 6.44 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonlarda damla çentik tasarımı ve 90 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Ancak ekran konusunda V21 ve V21 5G HDR 10+ desteği ile gelirken, V21e modeli HDR 10 ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca serideki bütün modeller 44 MP‘lik ön kameraya sahip olacaklar. Buradaki fark ise, optik görüntü sabitleyicisi. Zira V21 ve V21 5G modellerinde OIS desteği yer alacak. Ancak V21e modeli otomatik odaklama teknolojisi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Serinin arka kamera özellikleri ise üç cihaz için de aynı. Akıllı telefonlarda, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens yer alıyor. Firma arka kamera konusunda farklı bir tasarım tercih etmemiş. Ancak özellikle ön kamera konusunda firmanın iddialı olduğunu unutmamak gerek.
Vivo V21 ve V21 5G modellerinde ilginç bir yenilik daha yer alıyor. Akıllı telefonların ön tarafında çerçeve içerisinde iki adet LED flaş yer almakta. Bu sayede özçekim yapan kullanıcıların daha iyi ışığa sahip olmaları amaçlanıyor. Bununla birlikte bu özellik V21e modelinde yer almıyor. Tanıtımı gerçekleşen akıllı telefon serisi, ilk gün için sadece Malezya‘da satışta. Küresel pazara da çıkacak olan serinin, fiyatı henüz netlik kazanmadı. Bakalım firma, yeni serisi ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Vivo V21 teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21e teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP (otomatik odak)
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
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Akıllı Telefonlar
POCO X3 Pro ve POCO F3’ün Türkiye Lansman Tarihi Açıklandı!
POCO‘nun beklenilen modelleri POCO X3 Pro ve POCO F3 için Türkiye lansman tarihi açıklandı. İşte POCO F3 ve X3 Pro’nun lansman tarihi ve özellikleri.
Geçtiğimiz yıl telefon tarafında en çok konuşulan markalardan birisi olan POCO, X3 NFC modeli ile piyasaya adeta bomba gibi düşmüştü. Özellikleri ve performansı ile dikkat çeken X3 NFC rakiplerini adeta kırdı geçti. Şimdi POCO ilgi görecek iki yeni modeli daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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POCO F3 ve X3 Pro’nun Türkiye lansman tarihi!
POCO‘nun yeni canavarları F3 ve X3 Pro geliyor. Twitter’da yapılan bir paylaşım ile kullanıcıları heyecanlandıran POCO, cihazlar için Türkiye lansman tarihini açıkladı. POCO tarafından yapılan açıklamaya göre POCO X3 Pro ve POCO F3 modellerinin Türkiye lansmanı 29 Nisan’da gerçekleşecek. Bu perşembe saat 15.00‘da gerçekleşecek olan Türkiye lansmanı cihazların özelliklerini de kesin olarak ortaya dökecek. Aynı zamanda X3 Pro ve F3 modellerinin Türkiye fiyatları da bu sayede açıklanmış olacak. Şimdi gelin POCO F3 ve X3 Pro modellerinin özelliklerine detaylıca bakalım.
POCO F3’ün özellikleri!
İlk olarak Poco F3 modelini ele alacak olursak cihaz 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120Hz yenileme hızı ve 1300 nit parlaklık sunan bu ekran, HDR10 + desteğine de sahip. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, 20:9 oranında görüntü sunuyor.
Yine cihazın ön kısmına baktığımızda 20MP‘lik f/2.4 diyagram açıklığına sahip bir ön kamera görüyoruz. Arka tarafa baktığımızda 48MP‘lik Sony IMX582 ana kamera olarak bizleri karşılıyor. Öte yandan f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8MP‘lik bir ultra geniş açılı kamera bulunurken, bir de 5MP‘lik makro sensör bizleri karşılıyor.
Performans tarafına geçtiğimizde Snapdragon 870 işlemci ve Adreno 650 GPU‘nun bulunduğunu görüyoruz. Bu birimleri 6GB ve 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen POCO F3, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı UFS 3.1 depolama sunuyor. 4520mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz, 33W hızlı şarj desteği sunuyor.
Android 11 destekli MIUI 12 işletim sistemi ile gelen POCO F3, çift SIM, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, çift hoparlör, Dolby Atmos ve NFC gibi özelliklere de sahip.
POCO X3 Pro’nun özellikleri!
POCO X3 Pro‘ya baktığımızda ise yine 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran görüyoruz. Bu sefer IPS LCD bir ekran bizleri karşılarken 120Hz yenileme hızından vazgeçilmemiş. Yine ön tarafında 20MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arkasında 48MP‘lik bir ana kameraya sahip. Bu ana kameranın yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensör, 2MP’lik makro kamera ve 2MP‘lik derinlik sensörü de yer alıyor.
Performansını Qualcomm Snapdragon 860‘dan alan cihaz, GPU tarafında bizleri Adreno 640 ile karşılıyor. 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri sunan POCO X3 Pro yine 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor. 5160mAh’lik devasa bir batarya ile gelen Poco X3 Pro, F3 gibi 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 11 destekli MIUI 12 ile çalışan cihaz, 4G LTE, Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5 bağlantı seçeneklerine sahip.
Cihazların genel olarak özellikleri bu şekildeydi. Perşembe günü yani 29 Nisan‘da yapılacak olan lansmanda bu özellikler teyit edilecek. Bakalım POCO yetkilileri başka ne gibi detaylar verecekler. Sizce POCO X3 Pro ve F3‘ün fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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