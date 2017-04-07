Samsung 2017’nin Birinci Finansal Çeyreğinden Rekor Bekliyor

Samsung Electronics’in 2017’nin birinci finansal çeyreği ile ilgili beklentileri belli oldu ve şirket bu çeyrekte rekor kar bekliyor.

Samsung bu çeyrekte 44 milyar dolar gelir ve 9.9 trilyon won işletme karı ön görüyor. Bu da yaklaşık 8.7 milyar dolar demek. Şirketin beklediği bu rakamlar 2013’ün üçüncü çeyreğinde kırdığı rekoru geçiyor ve geçen senenin ilk çeyreğine göre %40 fazla. Şirket 2016’nın birinci çeyreğinde 5.53 milyar dolar kar elde etmişti.

Yıl bazlı artışın bekleniyor olsa da satışlarda çok bir dalgalanma yok dedi. Şirket geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 43.8 milyar dolar gelir elde etmişti. Ancak Galaxy S7 geçen yılın birinci çeyreğinde ortaya çıkmıştı diğer taraftan Galaxy S8 bu ay içerisinde çıkacak. Bir de şirketin hali hazırda satışta olan yeni bir Galaxy Note modeli yer almıyor. Şirketin Başkan Yarımcısı Lee Jae-yong rüşvet vermekten dolayı tutuklandı.

Şimden kesin bir şey söylemek zor ancak şirketin performansını ve çeyrek raporlarını görmek için bir kaç hafta diye beklemeliyiz.