Sahte bir WhatsApp uygulaması, Google Play Store üzerinden insanları yanıltarak 1 milyondan fazla indirme aldı. Google durumu biraz geç fark etse de, uygulamayı sonrasın da hemen kaldırdı.

Sahte WhatsApp’ın geliştiricisi, Unicode’un “white space” adlı karakterini kullanarak kendi uygulamasının sahibini WhatsApp Inc. olarak göstermeyi başardı. Geliştirici Google’ın güvenlik işlemlerini her ne kadar kandıramasa da, uygulama sistem üzerinden orijinalinden farklı bir uygulama olarak gözükmesine rağmen, insanlar geliştiricinin Whatsapp Inc. olduğunu görerek ne yazık ki bu uygulamayı indirme teşebbüsünde bulundular.

Neyse ki sahte WhatsApp’ın geliştiricisi biraz insaflı davranarak, uygulamasını yalnızca başka uygulamaların reklamlarını pop-up olarak göstermek için kullanmış. İnsaflı dememizin sebebi ise, bu yöntem ile bir geliştirici insanların telefonlarından bir hayli önemli veriler toplayabilir veya çalabilirdi. Reddit üzerinden konu açılmasından sonra Google, ancak Reddit’te açılmış olan konu sayesinde durumu fark edebildi ve olaya müdahalede bulundu. Google duruma müdahale ettikten sonra geliştirici hakkında bir soruşturma başlatmadı ve yalnızca Google’ın ilkelerine aykırı geldiği için bir daha Google Play Store üzerinden bir uygulama paylaşması yasaklandı.

Bu olaylardan sonra anti-virüs şirketi Avast’ın güvenlik araştırmacısı olan Nikolaos Chrysaidos, bu tür bir sızdırmanın daha önce birçok kez yapıldığını söyledi. Daha önce 10 milyon kez indirilen sahte bir Facebook uygulamasının varlığından da bahsetti.