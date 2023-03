NVIDIA, sahte Nvidia kartları sunan grafik kartı şirketlerine büyük bir operasyon başlattı. Ekran kartları fiyatlarının artmasıyla birlikte farklı üreticiler de ortaya çıkmaya başladı. Bununla birlikte, ASUS, Colorful, GALAX, Gigabyte, MSI ve Zotac gibi daha büyük şirketler arasında mallarını satmaya çalışan Bingying, Corn, Jieshuo ve Mllse gibi markaları görmeye başladık. Ancak tek sorun, NVIDIA’nın üreticiler benzer modeller satsa bile ilk şirket setini hiç duymaması. Team Green, perakende düzeyinde sorunu ortadan kaldırmak için e-satıcılarla yeterince yaşadı ve çalışıyor.

EBay gibi perakende satış mağazaları, son derece ucuza gerçek bir şey olarak sahte bir grafik kartı sattıklarına söz veren satıcılarla ünlüydü ve şimdi sorun büyük perakendecilere yayıldı. Amazon, Newegg ve diğerleri, daha ucuz fiyatlarla satan çok sayıda sahte GPU buluyor.

Peki, bu kartlara piyasada nasıl izin veriliyor? Ne yazık ki, kullanılan GPU’lar kripto para birimi yıllarından sonra miktar olarak arttı ve birkaç dijital para birimi meraklısı, bankacı ve diğerleri, insanların satın almaktan kaçındığı yüzlerce GPU’ya takıldı.

Bir kripto madenciliğinden kullanılmış bir grafik kartı satın alırsanız, özellikle vergi gereksinimleriyle ortaya çıkan oyunlarla, kartı beklenenden daha fazla vurgulayan yoğun oyun oturumları için GPU’yu kullanan birinin ömrüne eşit olabileceği iyi bilinmektedir. Daha önce, kripto madenciliğinde kullanılan grafik kartlarının parlak yeni kartlarla aynı performans sunabileceğini gösteren gösteriler gördük. Ancak bu bir bileşenin daha sonra başarısız olması için bir tane satın almanız gerektiği anlamına gelmiyor.

