Sabit disk bilgisayarımızın en önemli parçalarından biri. Fotoğraflar, videolar, belgeler, sunum dosyaları, Excel dosyaları, pdf’ler, klasörler ve program verileri gibi kullanıcılara ait tüm veriler sabit diskte kaydedilir. Sabit diskte bir problem oluşursa bu fazlasıyla ciddidir. Bu yazıda, sabit diskleri etkileyen genel nedenlerden bahsedeceğiz ve veriler silindiğinde arka planda neler olduğunu anlatacağız. Elbette silinen dosyaları geri getirmenin bazı yollarına değineceğiz.

Dosyalarımızı nasıl kaybederiz?

Sabit diskteki dosyaların silinmesine yol açabilecek genel sebepler şunlardır:

Mavi ekran ve ön yükleme hataları

Yanlışlıkla silinen dosyalar

Sabit diskin bozulması

Kazara biçimlendirme

Fabrika ayarlarına geri dönmeniz

Dosya verileri, sabit diskteki herhangi bir noktada saklanabilir ve sistemde her dosyanın adresini barındıran bir dosyalama tablosu bulunur. Kullanıcı istediği veriye ulaşmak istediğinde, işletim sistemi önce dosyalama tablosuna ulaşır. Böylece gerçek dosyaya erişmeniz mümkün hale gelir.

Dosyalar bilgisayarın sabit sürücüsünden silindiğinde, bilgisayar işletim sistemi aslında gerçek verileri silmez. Bunun yerine, dosya adres girdisini ortadan kaldırır. Dosya tablolama mimarisi artık bir konuma işaret etmediğinden, söz konusu alan boş gözükür. Silme işleminin son derece hızlı gerçekleşmesinin nedeni budur. Gerçek dosyalar silinmediği için sabit disk, doğru araçlarla ilgili bitleri okuyabilir ve onları yeniden bir araya getirip dosya haline dönüştürebilir. Böylece dosyalarınızı kurtarmanız mümkün hale gelir.

Sabit disk sorunları ve biçimlendirme işlemleri aynı yapıda çalışır. Dosyalar hala oradadır ama üst metinler ortadan kalkmıştır. Dosyalama tablosu herhangi bir noktaya işaret etmez. Eğer sabit disk yapısal olarak çok ciddi bir zarar görmediyse, o dosyaları kurtarma şansınız vardır.

Silinen dosyaları nasıl kurtarırız?

Piyasada pek çok yararlı yazılım mevcut. Bunların başında Easeus geliyor. Easeus sabit diskinizdeki tüm bitleri teker teker tarayabilir ve formatlanan hatta zarar gören sabit sürücünüzdeki verileri kurtarabilir. Easeus’un özellikleri arasında biçimlendirilen, virüs saldırısına uğrayan, işletim sistemi sorunları problemleri yaşayan, bölümlendirme sıkıntıları ile uğraşan diskleri kurtarma seçenekleri mevcut. Söz konusu yazılımı, bu bağlantıdan edinebilirsiniz. Elbette Recuva gibi bir seçenekten de faydalanabilirsiniz. Ancak Recuva, Easeus’a göre daha temel bir yazılımdır. Kısa süre önce sildiğiniz dosyaları geri getirmek açısından avantajlı olsa, bozuk sabit disklere karşı Easeus kadar etkili değildir. İki yazılımın da ücretsiz olduğunu belirtelim.