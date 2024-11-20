Galaxy S25 Ultra, fiyatıyla gündeme damga vuracakmış gibi gözüküyor. Yeni gelen bilgilere göre, S25 Ultra fiyatı S24 Ultra’dan daha pahalı olacak gibi görünüyor. Çin merkezli kaynaklar, cihazın malzeme maliyetlerinin (BoM) S24 Ultra’ya göre en az 110 dolar daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Bu durum, özellikle Türkiye gibi döviz kuru dalgalanmalarından etkilenen ülkelerde, fiyatların oldukça yükseleceği anlamına gelebilir.

S25 Ultra Fiyatı Neden Artıyor?

Samsung, yeni modeldeki maliyet artışını, gelişen donanım teknolojilerine bağlıyor. Özellikle kamera sistemi ve ekran teknolojisinde yapılan iyileştirmeler, maliyetlerde belirgin bir artışa neden olmuş gibi görünüyor. Bunun yanı sıra, Galaxy S25 Ultra‘nın rekabetin çok yüksek olduğu Çin pazarında fiyatını sabit tutacağı konuşuluyor. Ancak bu stratejinin Türkiye gibi pazarlarda geçerli olmayacağı, S25 Ultra fiyatının burada yükseliş göstereceği tahmin ediliyor.

Samsung’un ayrıca ekran teknolojisi maliyetlerini azaltmak için bazı yöntemlere başvurduğu iddia ediliyor. Ancak bu indirimin sadece serinin daha alt modelleri için geçerli olması bekleniyor. Yeni nesil amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, gelişmiş özellikleriyle daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve teknoloji ürünlerindeki vergi oranları, Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatının Türkiye’de oldukça yüksek olabileceğini gösteriyor. Bu durum, teknoloji meraklılarını cihazın tanıtımı sırasında fiyat konusunda sürprizlerle karşılaştırabilir.

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