S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları

Logitech , MK270’e göre sesi %90 azaltılmış olan, ‘’Sessiz Tıklama’’ teknolojisine sahip, yeni MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti nin duyurusunu yaptı. Özellikle grafit ve beyaz renk seçenekleri bulunan klavye & mouse seti, yeni ‘’Sessiz Tıklama’’ özelliğiyle sessiz bir deneyim sağlar.

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Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük; “İster evde ister ofiste çalışın, yaratıcılığa, öğrenmeye ve üretkenliğe en büyük zararlardan birisi gürültüdür. Ayrıca yeni Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti Sessiz Tıklama teknolojimiz, odağınızı işinize çevirmenizi sağlıyor ve sizi çevredeki dikkat dağıtıcı tüm unsurlardan uzaklaştırıyor. Yeni sessiz kombinasyon sayesinde en çok satan klavye ve mouse setini sessizce kullanacaksınız! ”dedi.

Klavyenin sıvı maddelere karşı dayanıklı tuşlara ve tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Uzun süre kullanım vadediyor. Ayrıca 36 aya kadar pil ömrüne sahip. Özellikle klavye kişisel ihtiyaçlara göre eğim alabiliyor. Kompakt mouse’un yumuşak kaydırma tekerleği ise sessiz deneyimi katlıyor.

Mouse, 18 aylık pil ömrünün yanı sıra üzerinde açma ve kapama tuşları bulunduruyor. Ayrıca Logitech’in küçük, tak ve unut kablosuz alıcısının da avantajı var. 10 metreye kadar, kablosuz bağlantı sunması seçenekler arasında. Sessiz olmasıyla öne çıkan setin tavsiye edilen satış fiyatı ise 269 TL.