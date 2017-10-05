Rusya Merkezli Bir Şirket, Kuzey Kore’ye İnternet Bağlantısı Sağlıyor

Kuzey Kore’nin yeni internet bağlantısı Rusya hükümeti tarafından desteklenen Rusya merkezli TransTeleCom tarafından sağlanıyor.

Yapılan analizlere göre Rusya merkezli şirket pazartesi gününden beri Kuzey Kore’ye internet bağlantısı sağlıyor. Kuzey Kore internet trafiğinin yaklaşık %60’ı bu yeni bağlantı üzerinden gerçekleşecek.

Kuzey Kore’nin interneti Çin hükümeti tarafından desteklenen China Unicom tarafından sağlanıyordu. China Unicom 7 yıldır ülkenin internet servislerini sağlıyor. TransTeleCom ise bu anlaşma ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı.