Yayınlanan bir araştırma raporuna göre, Rus yanlısı gruplar paramiliter operasyonları desteklemek ve Ukrayna ile savaş devam ederken ABD yaptırımlarından kaçmak için kripto para biriminde fon topluyor.

Dijital varlık uyumluluğu ve risk yönetimi şirketi TRM Labs’e göre, 22 Eylül itibariyle bu bağış toplama grupları, işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana kripto para biriminde 400.000 dolar topladı.

Araştırma, şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram’ı kullanan grupların, insanlara Rus bağlantılı milis gruplarına tedarik sağlamak ve Ukrayna sınırına yakın yerlerde savaş eğitimini desteklemek için kullanılan fonları göndermenin yollarını sunduğunu ortaya koydu.

TRM Labs’in fon toplama konusunda belirlediği bir grup, ABD Hazinesinin “Ukrayna’da Rusya ordusunun yanında savaşa katılan neo-Nazi paramiliter bir grup” olarak tanımladığı Task Force Rusich’tir. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFCA), Task Force Rusich’i onayladı.

Bir Telegram kanalında TRM Labs, bu grubun termal görüntüleme ekipmanı ve radyolar gibi öğeler için para toplamak istediğini keşfetti.

Raporda, Ukrayna’daki Rus operasyonlarını desteklemek için 2014 yılında kurulan Novorossia Yardım Koordinasyon Merkezi’nin, drone satın almak amacıyla başta Bitcoin olmak üzere yaklaşık 21.000 dolarlık kripto para birimi topladığı belirtildi.

Rusya, bu yılın başlarında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından, küresel finansal sistemden bağlantısını kesmeyi amaçlayan bir dizi yaptırıma maruz kaldı. O zamanlar, Rusya’nın bu cezalardan kaçınmak için kripto para birimini kullanabileceğine dair endişeler vardı. Ancak uzmanlar, kripto sisteminde Rusya’nın para taşımak için ihtiyaç duyacağı ölçekte yeterli likidite olmadığını söyledi. Ancak paramiliter gruplarla birlikte, satın almaları gereken ürünler için yeterli olan daha küçük ölçekte para taşıyorlar.

TRM Labs hukuk ve hükümet işleri başkanı Ari Redbord’a göre, bu gruplar muhtemelen kara para aklamayla mücadele ve diğer düzenlemelere uymayan borsaları kullanıyor. Redboard, “Evet bunu yapabilirsin. Bunu sadece çok yüksek sayılarla yapamazsınız. Ancak ileride daha da fazlası olacak. Ama milyarlarca dolar olacak mı? Büyük ihtimalle hayır.” dedi.

Redbord, TRM Labs’in Rus bağlantılı grupları belirlemek için diğer web sitelerini ve çevrimiçi etkinlikleri çapraz kontrol etmenin yanı sıra halka açık cüzdan adreslerinin bir kombinasyonunu kullandığını söyledi. Ancak, bu grupların Rus hükümetiyle birlikte çalışıp çalışmadığını veya herhangi bir şekilde Kremlin tarafından desteklenip desteklenmediğini bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Kripto para birimleri, Rusya ve Ukrayna savaşı sırasında ilgi odağı haline geldi. Ukrayna, dünya çapında hızla gönderilebilen dijital paralar aracılığıyla bağış arıyor. Ama şimdi Rus paramiliter grupları tarafından da kullanılıyorlar.

Redbord, “Bence bu hikayenin ilginç bir yanı, bu durumlarda kriptonun sadece bir ödeme şekli olmasıdır. Fonları taşımanın bir yolu. Ve bu bağlamda iyi için kullanıldığına dair bir örnek ve kötüye kullanıldığına dair bir örnek var” dedi.