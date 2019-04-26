Rui Deng HD35 USB Elektronik Yük

Çin merkezli Rui Deng firması tarafından geliştirilip üretilen DC dönüştürücü, ölçü aleti ve yük seçenekleri bir süredir internet ortamında karşımıza çıkıyordu. Bu ürünlere yönelik övgü dolu yorumlara şahit olduktan sonra USB tip yeni cihazları incelemek üzere Ali Express’teki resmi mağazası ile bağlantıya geçtik. Gönderilen ürünlerden ilki olan HD35 USB elektronik yük, basit bir ifadeyle USB çıkışlı adaptörler ve power bank’ları adeta sınırlarına kadar zorlamamıza olanak veriyor. Daha önceki LD serisinde yer alan LD25 ve LD35 yüklerin güncellenerek USB mod tetikleme özelliğinin eklendiğini ve HD25 ile HD35 halini aldığını görüyoruz.

HD serisinde yer alan iki modelden HD25’in özelliği en fazla 4A akım ve 25W yüke izin vermesi. Buna uygun olacak biçimde 5800 devir fan içeriyor. İncelediğimiz üst model HD35 ise 5A akım ve 35W değerlerine kadar çıkabiliyor.

Şeffaf tip plastik kutu içinde sunulan HD35 elektronik yükün HD35 sürüm olduğu fark edilebiliyor. Kutu çok sağlam olmasa da hasar görmesini engelliyor.

41 x 84 x 28 mm boyutlarında ve 52 gram gelen HD35’in genel yapısında öne çıkanlar, sadece 40C üstünde ya da 10W güç aşılınca çalışan hız düzenlemeli 40x40x10 mm 8000 devir fan, dört haneli LED ekran ve akım ayarlama potansiyometresi. Yüksek devir desteklese de fanın aşırı gürültü sorunu yok.

Alt kısımda 5V fana özel LM317 liner voltaj düzenleyici, akım ölçme odaklı 0.025 ohm direnç, TIP122 5A 100V darlington yükleme transistörü ve yanındaki RT1 ısı ölçer NTC, sistem ve ekrana özel kontrolcüler yer alıyor. Dört beyaz plastik ayak sayesinde kullanım sırasında devreler zarar görmüyor.

Giriş cephesinde Type-A USB ön plana çıksa da aynı zamanda doğrudan micro USB ve son nesil Type-C girişleri de var. Her ne kadar üçü paralel bağlı olsa da Type-A ve Type-C girişleri 5A desteklerken micro USB en fazla 2A alabiliyor. Aynı zamanda hızlı şarj tetikleyebilmek için Type-A ya da Type-C kullanmak gerekiyor.

Soldaki buton SET ama uzun basınca aşırı yükten kurtarma modunu açıp kapatıyor. Sağdaki buton OK onaylama ama uzun basınca açar açmaz yükleme modunu açıp kapatabiliyor. Alttaki butona uzun basınca hızlı şarj tetikleme moduna giriliyor.

Bağlantı sonrasında yük olarak seçili akım görünüyor ama aktif değil. Onaylamak için sağdaki OK butonuna basıyoruz. Buna uzun basarsak anında yükleme modunu -ON haline getirebiliyoruz.

Yükleme sırasında soldaki SET butonuna bir kez basınca o andaki yüklenen güç değeri görülüyor. Sınır 35W olduğundan bunu aşarsanız ekrana OPP mesajı geliyor ve aşırı güç koruması devreye giriyor.

SET bir kez daha basınca o aşamadaki voltaj beliriyor. Potansiyemetre ile akımı arttırınca bu değer aşırı düşmemeli. Örneğin 4.75V altına indiğinde sınıra gelinmiş demektir. 35V üzerine çıkılırsa OVP yazısıyla aşırı voltaj koruma devreye giriyor.

Alttaki tetikleme butonuna uzun basınca eğer destek varsa ilk olarak QC 2.0 devreye giriyor. OK ile onay verin ve bekleyin. Ekrandaki gibi solda eksi gelirse destek var demektir. Ardından OK ile 9, 12, 20V basamaklarına geçebilir ya da SET ile alta inebilirsiniz.

Tetikleme butonuna tekrar basınca QC 3.0 modu desteği analiz ediliyor. OK basınca iki saniye bekliyor ve ekrana bakıyoruz. Artık SET ile 0.2V aşağı ve OK ile yukarı değiştirme olanağı olacak. QC 3.0 için soldaki yeşil LED yanıyor. Desteğe bağlı olarak çıkılabilecek en yüksek voltaj değişim gösteriyor.

Tetikleme butonuna bir kez daha basınca Samsung özel AFC 9V ve Huawei özel FCP hızlı şarj modları kontrol ediliyor. OK butonu sonrasında SET ve OK ile iki seçenek arası geçiş yapılabiliyor. Bu kez ortadaki mavi LED yanıyor.

Samsung ve Huawei özel modlarda çıkış gerilimi 5V yerine 9V olabiliyor ama daha üstüne çıkamıyor.

Son olarak Auto modunda power bank ya da adaptörün desteklediği hızlı şarj modları test ediliyor. Sırasıyla QC 2.0, 3.0, AFC, FCP kontrolü yapılıyor ve yaklaşık 25 saniye beklemeden sonra desteklenen modlara ait LED’ler yanıyor.

USB adaptörler ve power bank’ların gerçek akım/güç çıkışlarını ölçmek ve sahte olup olmadıklarını anlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Desteklenen hızlı şarj sistemlerini de test etme imkanı veren bu akıllı elektronik yük fiyatını rahatlıkla hak ediyor. Cihazlarınıza bağladığınız güç kaynaklarının kalite kontrolünü gerçekleştirmek istiyorsanız en başarılı seçeneklerden biri.

Aliexpress HD25/35 satış adresi: http://www.aliexpress.com/store/product/RD-HD25-HD35-Trigger-QC2-0-QC3-0-Electronic-USB-Load-resistor-Discharge-battery-test-adjustable/923042_32917594486.html