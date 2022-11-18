Birkaç hafta önce Nvidia’nın yeni amiral gemisi ekran kartı olan RTX 4090’ı satın alan kullanıcılar, kartların güç konnektörlerinin aşırı ısındığını ve plastik kasalarını eriterek aşırı derecede hızlı ve pahalı ekran kartlarına zarar verdiğini bildirmeye başlamışlardı. Peki RTX 4090’ın güç kablosu neden eriyor?

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Nvidia hâlâ bu probleme neyin sebep olduğunu araştırıyor. Bu hafta başlarında bir Nvidia temsilcisi, “Raporları araştırmaya devam ediyoruz, ancak henüz paylaşacak daha fazla ayrıntıya sahip değiliz.” diye belirtti. Ancak bir Youtube kanalındaki kullanıcılar kendi derinlemesine araştırmalarını yürüttüler ve kısacası sorunların çoğunlukla yanlış yerleştirilmiş güç konnektörlerinden kaynaklandığına inanıyorlar. Konnektörün içindeki yabancı cisim birikintilerinin de sorunlara neden olabileceğini ancak bu tür hasarların çok daha nadir olduğunu belirtiyorlar.

Bu arızanın neden kaynaklandığını bulmak isteyen Youtube kanalı, 12VHPWR güç konnektörünü tamamen oturtmadan bir RTX 4090’a bağladı ve ardından kabloyu bir tarafa bükerek bağlantıyı daha da kötü hale getirerek bir test gerçekleştirdi. Sadece birkaç dakikalık testin ardından, gevşek bağlantının yüksek güç direnciyle 250°C‘nin üzerinde ısı üreterek konnektör yuvasını erittiğine, dumana ve gözle görülür kabarcıklara neden olduğunu gördüler.

Testi gerçekleştiren kullanıcılar, sorunu “kullanıcı hatası ve tasarımın bir kombinasyonu” olarak tanımlıyor. Yani kablolar sonuna kadar sokulmadığı için eriyor. Fakat dokunsal bir “klik” sesinin olmaması veya daha sağlam bir tutma mekanizması, bu tür bir hatayı eski 6 ve 8 pinli PCIe güç konnektörlerine göre 12VHPWR konnektörde daha olası hale getiriyor. 4090 ve 4080 kartlarının boyutları da sorunları artırıyor. Kartlar, nispeten geniş ATX PC kasalarına bile tam sığmayabiliyor. Kasanın kapanmasını sağlamak için kabloyu bir şekilde bükmek gerekebiliyor. Bu tür bir bükülme de gevşek bir bağlantı ile bir araya geldiğinde aşırı ısınmaya ve erimeye neden olabiliyor.

Problemin 12VHPWR konnektörünü kullanan herhangi bir kabloyu veya adaptörü etkileyebileceği, Nvidia ve ortaklarının şimdiye kadar 4090‘larda kullandıkları her iki adaptör türü ve doğrudan bir güç kaynağına giden ve arada bir adaptörün olmadığı “yerel” 12VHPWR kablolar için de geçerli olduğu belirtiliyor. Daha önceki analizler, belirli bir üreticinin adaptörlerinin arızaya diğerlerine göre daha yatkın olabileceğini öne sürüyordu ancak testi gerçekleştiren kullanıcılar bunun bir fark yarattığını görmediklerini belirtiyor. Bu aynı zamanda, RTX 4080 kartlarıyla birlikte gönderilen 12VHPWR adaptörlerinde de aynı sorunların olabileceği anlamına geliyor.

Şimdilik yapabileceğiniz en iyi şey, güç konnektörünüzün sıkıca oturduğundan kesinlikle emin olmaktır. Güç kablosunun herhangi bir yönde sert bir şekilde bükülmemesine de dikkat etmelisiniz. Etkilenen kartlar için herhangi bir geri çağırma veya değiştirme yapılıp yapılmayacağını görmek için ise Nvidia‘nın resmî açıklamasını beklememiz gerekiyor.