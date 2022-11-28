Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo şu anda bir Huawei cep telefonu kullanıyor olabilir. Sina Digital tarafından yayınlanan bir Weibo gönderisi, Ronaldo’nun olası bir Huawei akıllı telefonla çekilmiş bir fotoğrafını gösteriyor.

Gönderiyi çevreleyen spekülasyonlar, Huawei Mate RS Porsche Design Edition’a işaret ediyor. Bununla birlikte, Weibo fotoğrafının 2021’den olduğu ve bazı netizenlerin fotoğraftaki Huawei olmayan bir telefon olabileceğine inandıkları tahmin ediliyor. Ayrıca Ronaldo’nun sekiz adede kadar cep telefonu kullandığı ve Huawei modelinin özellikle navigasyon amaçlı olduğu tahmin ediliyor. Doğrulanmamış spekülasyonlara göre diğer telefonların tamamı Apple ürünü.

Telefon Ronaldo’nun Porsche’sinde görüldü ve süperstar, Porsche arabalarına olan sevgisini asla gizlemedi. Mate RS Porsche Design Edition, Porsche spor otomobilinin 70. yıl dönümü anısına 2018’de piyasaya sürüldü. Porsche 911 GT 3 RS’nin piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geliyor. Huawei, otomobil için özelleştirilmiş olan yıldönümü Huawei Mate RS’yi piyasaya sürmek için Porsche ile ortaklık kurmuştu. Porsche’nin, otomobilin herhangi bir satın alımı için paketin bir parçası olarak özelleştirilmiş Huawei Mate RS’yi sunması mümkündür.

Akıllı telefon, 40 MP Leica üç kamera kurulumuna sahip. Akıllı telefon, siyah ve kırmızı renk çeşitleriyle piyasaya sürüldü. Huawei Mate RS Porsche Design Edition, 6GB/512GB RAM/depolama yapılandırmasına ve 12.999 Çin Yuanı (1.803 Amerikan Doları) fiyat etiketine sahip. Ronaldo, Mundial’de Gana’ya attığı golle üst üste 5 Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu oldu.