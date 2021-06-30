Donanım
2K OYUN CANAVARI! | ROG Strix XG32VC incelemesi
ROG Strix XG32VC incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un üst seviye ROG ailesinden 32 inçlik dev monitörünün detayları videomuzda!
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İçindekiler
2K OYUN CANAVARI! | ROG Strix XG32VC incelemesi
ROG Strix XG32VC özellikleri
Boyutlar ve Ağırlık;
713 x 552 x 279 mm
9.3 Kg
Panel özellikleri;
VA panel
144 Hz native
31,5 inç 2K 170 Hz kavisli
1 ms MPRT
1800R kavis
DP ile 170 Hz, HDMI ile 165 Hz
Görüntü özellikleri;
LMB Sync
%125 sRGB
%90 DCI-P3
△E≦ 2
FreeSync Premium Pro – G-Sync uyumlu
HDR;
DisplayHDR 400
Asus Cinema HDR
Asus Gaming HDR
Bağlantılar;
1x HDMI 2.0
1x DP 1.2
2 x USB
1x Tip-B
1x Tip-C
1x 3,5 mm
Bağlantı özellikleri;
USB-C Hub ile ekran yansıtma
Telefon şarj etme, USB artırma
KVM Switch ile iki cihazda tek klavye ve fare
Asus ekstraları;
Shadow Boost
GamePlus
GameVisual
Flicker-Free
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Aksesuar
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX incelemesi ile karşınızdayız. Mekanik klavye denilince akla gelen Cherry MX’e rakip olan Asus, ROG ailesi için RX ve NX anahtarlar geliştirdi.
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İçindekiler
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX, FPS oyuncuları için üretilen bir RGB oyuncu klavyesi. ROG RX Optik Mekanik Anahtarlar içeren klavye, Cherry yerine kendi anahtarını kullanıyor. Ayrıca Aura Sync RGB aydınlatma, IP56 suya ve toza karşı dayanıklılık düzeyi, USB 2.0 geçiş özelliği ve alaşımlı üst plaka gibi detayları ile dikkat çekiyor.
Sessiz ama etkili anahtarlar
ROG Strix Scope RX, Asus’un ROG ailesine ait yeni klavye modeli. Özellikle ROG RX optik mekanik anahtar kullanması ile ön plana çıkıyor. ROG RX Red Optik Mekanik Anahtarlar ROG tarafından geliştirilen ilk anahtarlar olma özelliğini taşıyor. Tasarım olarak hızlı tepki için 1,5 mm çalıştırma noktasına sahip bu anahtarlar 40 g ön güç ve geri bildirim için 55 g seviyesine kadar çıkabiliyor. Çalışma şekli de klasik mekanik klavye tadında olsa da daha sessiz bir kullanım sağlıyor.
Tasarımsal olarak Scope klavyelere fazlasıyla benzeyen Scope RX, tam boy bir klavye formunda. Ürün aynı zamanda IP56 toza ve suya dayanıklılık düzeyine sahip. Böylece klavye sıvı dökülmesine ve toza karşı korunuyor. Alüminyum alaşım üst plakası ise hem sağlam, hem de hoş bir his vermesi için güzel bir tercih olmuş.
Oyuncu klavyelerinde bir klasik haline gelen USB geçiş noktasına da sahip olan ROG Strix Scope RX, klavyeden çıkan kalın kablo ile kasadaki iki bağlantı noktasına bağlanıyor. Biri klavyenin çalışması için diğeri ise klavyedeki USB portunu uzatmak için ayarlanmış. Böylece kasanın arkasına uzanmadan klavye üzerinden flash bellek vb. ürünler için kolay ulaşma noktası haline geliyor.
Özel ve kullanışlı tuş takımı
2 kat geniş Ctrl tuşu hem oyunlarda hem yanlışlıkla windows tuşuna basmaya engel olurken, sık kullanılan bu tuşu rahatlıkla kullanabilmenizi de sağlıyor. Maskeli adam sembolüne sahip tuş başlığı da önemli. Gizlilik tuşu olarak geçen bu tuş, tüm uygulamaları anında gizliyor ve tüm sesi kapatıyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz zaman anında gizliliğe kavuşabiliyorsunuz. Tuşa tekrar bastığınızda tüm uygulamalar ve sesler geri dönüyor.
440 x 137 x 39 mm boyutlarında ve 1.07 kg ağırlığında olan ROG Strix Scope RX gerçekten kullanışlı. Birden fazla tuşa basılan makro komutları ve Aura Sync aydınlatmasını, direkt olarak Armoury Create üzerinden ayarlayabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda ROG Strix Scope RX optik mekanik anahtarları, geniş Ctrl bölümü, gizlilik özellikleri ve tam boy bir klavye olması sayesinde FPS başta olmak üzere birçok oyunda hem bir mekanik klavye kadar aktif ama aynı zamanda sessizce kullanılmasına da olanak tanıyor. Şahsen favori klavyelerim arasına girdi bile. ROG bu sefer gayet iyi bir klavye ortaya çıkarmış.
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Donanım
3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
Nvidia GeForce RTX 3070 Ti modeliyle Game Garaj’dan efsane sistem. Tamamen ASUS ürünleriyle donatılan Game Garaj GT501 7T11 sisteminin oyun testlerini yaptık.
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3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
*Bu video Game Garaj’ın katkılarıyla hazırlanmış, videodaki ürünler markadan temin edilmiştir.
Ürün hakkında detaylı bilgi ve konfigürasyon için; http://hwp.to/GT501
Game Garaj GT501 7T11 – RTX 3070 Ti sistemi!
Anakart: Asus TUF Gaming Z590-Plus Wifi
İşlemci: Intel Core i7 11700K
Ekran Kartı: Asus ROG Strix RTX 3070 Ti Gaming
Depolama: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe SSD
Bellek: Corsair 16GB (2x8GB) 3200 MHz RGB Pro Vengeance LPX
Soğutma: Asus Ryujin 240
Güç Kaynağı: Asus ROG-Strix-850G 850W 80+ Gold
Kasa: Asus TUF Gaming GT 501 Mid.Tower
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Aksesuar
NFC İLE İNTERNETE BAĞLANIN! | Huawei WiFi AX3 incelemesi
Huawei WiFi AX3 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Wi-Fi 6+ destekli router modeli, hem sunduğu fiyat hem de avantajlarıyla favorilerimiz arasına girmeyi başardı.
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İçindekiler
Huawei WiFi AX3 özellikleri
Geçtiğimiz gün Harmony OS ile tam bir ekosisteme geçiş yapacağını duyuran Huawei, telefon, tablet, TV, laptop, ses ürünleri gibi grupların ardından router modelleriyle de Türkiye pazarına giriş yaptı. Her ürün grubunda olduğu gibi oldukça iyi iş başardıklarını da baştan söyleyelim.
İnceleme konuğumuz olan Huawei WiFi AX3 ise gerçekten ufak dokunuşlar ile şahane bir iş ortaya koyuyor. Tasarımsal olarak çok sade ve beyaz rengi ile gerçekten şık olan ürün, koyduğunuz yerde aynı zamanda şık bir aksesuar görevi de görmesi için tasarlanmış gibi hissettiriyor.
Teknik özellikler
225 x 159.2 x 39.7 mm boyutlarında olan WiFi AX3 modeli, oldukça kompakt yapıda tasarlanmış. Günümüzde devasa router modelleri görürken bu modelin bu zarifliği de gerçekten dikkat çekici. Bir diğer yandan 403 gram ağırlığında. Hatta elinize aldığınızda çok daha hafif hissettirdiğini belirtmek gerek. Tasarımdaki tek eksisi ise duvara asmak için bir yer ayarlanmamış olması. Daha yüksekde durma devri geçmiş olsa da sonuçta bunu tercih edenler de mevcut.
Güç tarafında dört çekirdekli Gigahome bir işlemci kullanan üründe 1 güç girişinin yanı sıra 1 adet WAN ve 3 adet de LAN yuvası yer alıyor. Üst tarafında yer alan H düğmesi ise Huawei ekosistemi cihazlar ile anında eşleme ve WPS sıfırlama görevi görüyor.
6 dB sinyal gücüne sahip olan 4 adet antene sahip olan WiFi AX3, çok daha uzak alanlara WiFi 6 Plus avantajını götürmeyi de başarıyor. Tasarımında dikkat çekici nokta ise sağ alttaki NFC etiket bölümü.
NFC ile internet paylaşın
“Neden başka bir marka bunu düşünmemiş” diye düşündüren en önemli detayı ise NFC etiketi. Bu etiket bölümüne Android ve HarmonyOS işletim sistemini destekleyen herhangi bir telefonu yaklaştırırsanız NFC üzerinden anında ağa bağlanabilirsiniz. Böylece uzun uzun Wi-Fi şifrenizi söylemek, bir türlü doğru girilememesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor. Hatta güvenliğinizi de söz konusu şifreyi söylemeyerek de sağlayabiliyorsunuz.
Kolay Kurulum
Kurulum ise fazlasıyla basit. Tek yapmanız gereken router’ı fişe takıp kutu içerisinden çıkan LAN kablosunu modeminizdeki bir LAN bağlantısına takip, Huawei WiFi AX3’deki WAN girişine takmak. Ardından NFC etiketine telefonunuzu yaklaştırarak ağ adı ve şifre belirlediğiniz anda Wi-Fi 6 hızına geçmiş olacaksınız.
Huawei AI Life uygulaması üzerinden tüm kontrolleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızdan 192.168.3.1 adresine girerek buradaki PC arayüzünden de oldukça kolay detayları ayarlayabilirsiniz. İşin uzmanları için de birçok sekme mevcut.
WiFi 6 kolaylığı
Daha önce bahsetmiş olsak da Wi-Fi 6 teknolojisinin kolaylığından da bahsetmek gerek. Söz konusu teknoloji temelde daha çok hızı destekliyor olsa da aslında konu hız değil. Huawei WiFi AX3 hız basında 3 Gbps hıza çıkabiliyor. Ancak baz istasyonlarında gördüğümüz OFDMA teknolojisi ile artık 100’den fazla kullanıcı sorunsuz bir şekilde aynı router modeline bağlanmasını sağlıyor. Hele ki şu pandemi döneminde evdeki tüm ahali farklı cihazlar ile bağlanırken internet kopmasının da önüne geçiyor.
Güvenlik de önemli
Güvenlik kanadında sırasıyla TrustZone Güvenliği, Anti-brute güç algoritması, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP ve DMZ / DoS saldırı koruması gibi uzun uzun yazılacak önemli avantajları var. Yani bu router kullanımdaki performansının yanı sıra güvenlikte de ön planda. Ebeveyn denetimi kanadında ise dilediğiniz cihaza internet ve bağlantı saati kısıtlamaları da getirebiliyorsunuz. Bu da evdeki çocukların internet alemindeki güvenlik etmeni için önemli bir detay sunuyor.
Dört dörtlük performans, kampanyalı fiyat
Genel olarak baktığımızda Huawei WiFi AX3 modeli günümüzde bulabileceğiniz en yenilikçi teknolojiler ile donatılmasına rağmen kampanyalı fiyatı olan 750 TL ile oldukça iyi bir fiyat/performans cihazı konumunda. Hatta bizim incelediğimiz dört çekirdekli versiyonunun yanı sıra çift çekirdekli işlemciye sahip modeli tercih ederseniz 550 TL’ye sahip olabilirsiniz. Çoklu kullanımda desteklenen popüler mesh teknolojisine ise böylece 1100 TL’ye ulaşmanız mümkün.
Şahsen tasarımı, kullanım kolaylığı ve performansı ile göz dolduran bu router’ı gönül rahatlığıyla herkese önerebilirim. Router tercihi yaparken mutlaka bu modele de göz atmanızı öneriyorum.
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