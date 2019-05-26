ASUS’un ilk oyuncu kasası: ROG Strix Helios inceleme (VIDEO)

ASUS ROG Strix Helios inceleme videomuzda, görüp görebileceğiniz en etkileyici oyuncu kasalarından biri olan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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ASUS ROG Strix Helios inceleme

ASUS’un ilk oyuncu kasası olan Strix Helios, her tarafı temperli cam ile kaplı olan bir model. Orta boy ve üst düzey bir kasa olan modelde tasarım noktasında RGB aydınlatmalar da es geçilmemiş. Her biri ayrı olarak ayarlanabilen LED’ler milyonlarca farklı renkli çeşitli efektler sunabiliyor.

Üst tarafta yer alan kumaş kollarla kasayı taşıyabilmek kolaylaştırılmış. ROG Strix Helios, iki adet GPU’yu dik olarak yerleştirebileceğiniz bir ürün. Kablolama konusunda ise ayarlanabilir kapak kabloları güzel bir şekilde kabloları gizleme konusunda oldukça hoş bir detay. Ayrıca kasada iki parçalı bir PSU korumasının olduğunu belirtelim.