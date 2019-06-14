ROG Strix Carry tanıtıldı: 1 ms kablosuz oyuncu faresi

ROG Strix Carry oyuncu faresi resmi olarak tanıtıldı. Kablosuz yapıda olmasına karşın 1 ms tepkime süresiyle öne çıkan fare, düşük tüketim modunda kullanılırsa tek şarjla 400 saatin üzerinde kullanım vadediyor.

ROG Strix Carry özellikleri

Cebe sığabilecek kadar küçük boyutlara sahip bu kablosuz oyuncu faresi, PMW3330 optik sensörüyle birlikte 7200 DPI çözünürlük sunuyor. Saniyede 150” tarayabilen ve 30 g hızlanmaya ulaşabilen Strix Carry, en hızlı dönüşleri bile kesintisiz olarak yakalayabilmenizi vadediyor.

Kablosuz yapıda olan oyuncu faresini ister Bluetooth LE üzerinden düşük güç tüketimiyle birlikte bir set AA pil kullanarak 400 saat boyunca çalıştırabiliyorsunuz. Yüksek performans modunda kullanmak isteyenler ise 2.4 GHz üzerinden 1 ms tepkime süresiyle 300 saat civarında pil ömrüyle kullanılabiliyor. Tasarımsal açıdan Omron anahtarlarla birlikte 50 milyon tıklama ömrü sunan fare, yazılım tarafında ise Armoury II desteğiyle birlikte geliyor. Kullanıcılar buradan performans ve yüzey kalibrasyonu ayarlarını yapabiliyor, düğmelere işlev atayabiliyor ve dahili belleğe üç adet profil kaydedebiliyor. Veri analizi için oyun sırasında donanım istatistiklerini de takip etmek imkanı da veriyor.