ROG Crosshair VIII Hero modeli AMD Ryzen 3000 serisi işlemciler için geliştirilen ve özellikle overclock yani hız aşırma meraklıları için dizayn edilmiş bir anakart olarak dikkat çekiyor.

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PCIe 4.0’a hazır! | ROG Crosshair VIII Hero inceleme

Özel termal yapısıyla anakartı serin tutmak isteyen Asus mühendisleri neredeyse kartın tamamına ısı blokları yerleştirerek hem agresif bir görünüm hem de iyi bir soğutma çözümü elde etmiş.

AM4 soketini destekleyen kartta AMD Ryzen 3, Ryzen 2 işlemcileri desteklenirken bağlantı noktasında da özel seçimler sunuluyor. 2 adet LAN bağlantısı bulunan üründe iki ader Gigabit Ethernet bağlantısı yer alıyor. Bu sayede video işleme benzeri çalışmalarda destek veren bağlantı sağlamak mümkün.

PCIe 4.0 avantajı

PCIe 4.0 desteğine sahip olan kart, destekleyen depolama ve ekran kartı birimlerinde çok daha hızlı veri alışverişi sağlıyor. 32 GB/sn hızına ulaşabilen bu aktarım hızlarında oyunlarda çok daha az bekleme süresi ve az da olsa FPS artışı gözlemlemek mümkün.

Ancak profesyonel kullanımlarda fazlasıyla işe yarayabilecek olan ROG Crossshair VIII Hero render ve export sürelerini ciddi anlamda kısaltabiliyor.

Bol bağlantı!

Üzerindeki 12 ayrı USB 3.1 Gen 1 ve Gen 2 bağlantıları ile yüksek hızlı veri aktarımı ve aynı zamanda çoklu ürün bağlama avantajı sunan kartta AMD Ryzen 3000 serisi tercih etmeniz halinde beklediğinizden daha fazlasını bulabilirsiniz.

Ses konusunda da önemli geliştirmeler yapan ROG tarafı ROG Crosshair VIII Hero modelinde SupremeFX S1220 kodek ve ESS ES90223P yüksek tanımlı DAC ile gerçekten takdir edilesi bir ses performansı sağlıyor.

Genel olarak sağlam, şık, agresif ve bir o kadar da işlevsel bir anakart sunan Asus, Ryzen 3 işlemcili üst seviye sistem toplamak isteyen kullanıcılar için fazla iddialı bir ürün ortaya koymayı başarmış.