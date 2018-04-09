Ana sayfabitcoin Rockefeller, kripto para işine giriyor – Kripto para gündemi #4 9 Nisan, 2018 Aydoğan Aykanat bitcoin, VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp Blockchain, Bitcoin ve kripto para gündemini konuştuğumuz programımızın 4. bölümü yayında. Bu bölümde Soros ve Rocker ailelerinin kripto para atılımları, Türkiye’de satılacak Blockchain telefonunu ve diğer haberleri konuştuk. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
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