Rockefeller, kripto para işine giriyor – Kripto para gündemi #4

Rockefeller, kripto para işine giriyor – Kripto para gündemi #4

9 Nisan, 2018 bitcoin, VİDEO 0 yorumlar

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Blockchain, Bitcoin ve kripto para gündemini konuştuğumuz programımızın 4. bölümü yayında. Bu bölümde Soros ve Rocker ailelerinin kripto para atılımları, Türkiye’de satılacak Blockchain telefonunu ve diğer haberleri konuştuk.

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