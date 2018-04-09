Rockefeller, kripto para işine giriyor – Kripto para gündemi #4

Blockchain, Bitcoin ve kripto para gündemini konuştuğumuz programımızın 4. bölümü yayında. Bu bölümde Soros ve Rocker ailelerinin kripto para atılımları, Türkiye’de satılacak Blockchain telefonunu ve diğer haberleri konuştuk.

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