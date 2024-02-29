Robot süpürgelerin neden bu kadar evin favori temizlik asistanı haline geldiğini merak mı ediyorsunuz? Cevap, robot süpürgelerin geleneksel elektrikli süpürgelere kıyasla sunmuş olduğu benzersiz faydalarda yatıyor. Robot süpürgeler, öncelikle eşsiz bir kolaylık sunuyorlar. Siz dışarıdayken, hatta uyurken evinizi temizleyen bir asistana sahip olduğunuzu ve artık ağır bir makineyi sürüklemek ya da zorlu köşelere ulaşmak için eğilmek zorunda kalmadığınızı hayal edin.

Robot süpürgeler, parmağınızı dahi kıpırdatmadan, içinde bulunduğu alanı hiçbir eksik nokta bırakmaksızın düzenli olarak temizleyecek şekilde tasarlanmıştır. Üstelik inanılmaz derecede zaman tasarrufu sağlarlar. Evinizi süpürmek için saatler harcamak yerine, bu görevi verimli bir şekilde yerine getirmek için bu akıllı cihazlara güvenebilir, sizin için gerçekten önemli olan şeylere daha fazla vakit ayırabilirsiniz.

Fakat ileri teknolojik ürünleri seçmek keyifli olduğu kadar kafa karıştırıcı ve zor bir süreç. Seçiminiz hem temizliğin kalitesini hem zaman yönetiminizi kökten değiştirebilir. İşinizi kolaylaştırmak adına robot süpürge alırken göz önünde bulundurmanız ve ürünleri birbiriyle kıyaslarken akılda tutmanız gereken 10 özelliği sıralıyoruz.

Robot süpürge alırken aranacak 10 özellik

1. Navigasyon Teknolojisi



Robot süpürge seçiminde en önemli kriterlerden birisi navigasyon teknolojisidir. Pazardaki mevcut süpürgeler SLAM/ESLAM olarak bilinen jiroskop haritalandırma ve navigasyon teknolojisine, LDS veya LİDAR olarak bilinen lazer teknolojisine veya kamera tabanlı navigasyon teknolojine sahiptir. Bazı modellerde bu özelliklerden birden fazlası bulunabilir. Lazer teknolojisi mevcut en ileri teknolojidir. Kamera teknolojisinin loş ışıkta engelleri tanıma ve mesafeleri algılama sorunları yaşadığı dikkate alındığında, bu teknolojiye sahip robotlarda ekstra bir ışık gücü olup olmadığına dikkat edilmelidir. SLAM/ESLAM modelleri ise “çarp ve tespit et” yaklaşımında çalıştığı için, bazı bölgelerin temizlenememesine sebep olur.

2. Engel Tespiti

Robot süpürge kıyaslamalarında dikkat edilecek konulardan birisi de engel tespitidir. Yapay zekaya sahip bazı robot süpürge modelleri terlik, priz, top gibi bazı nesneleri algılayarak etrafından dolaşabilir. Ayrıca, bazı robot modellerinde merdivenleri algılama yeteneği de vardır. Robot, merdiven kenarlarından kaçınabilir. Hem robotunuz düşmelere karşı kendisini korur hem de verilen görevin sürekliliğini sağlamış olur. Eğer, evinizde oda girişlerinde eşikler bulunuyorsa, robotlarda eşik atlama özelliğine de dikkat etmeniz gerekir. Bazı robotlar 10 mm hatta 20 mm yükseklikteki eşiklerden rahatlıkla geçebilir. Bazıları ise sadece düz zeminlerde çalışmaya programlanmıştır. Halı, kilim gibi zeminden hafif yükseltilerin üstüne çıkabilir ancak eşiklerden geçemez.

3. Temizleme Modları

Robot süpürgeler, bir takım akıllı özelliklere de sahip. Bu özelliklerden birisi de farklı ihtiyaçlar için farklı temizlik modlarının sunulması. Evinizi süpürebilir, paspaslayabilir, hem süpürüp hem paspaslamayı aynı anda yapabilirsiniz.

Bazı robot süpürge modelleri, oda içerisindeki sert zemin ve halıyı ayırt edebilecek sensörlere sahiptir. Halı üstünde emiş gücünü artırır, paspaslama özelliğini ise sadece sert zeminde devreye alır. Tüm bu ayarlar robotunuzun akıllı yönetim uygulamalarından isteğinize göre ayarlanabilir. Bazı modellerde ise daha fazla alanı temizlemek için ekstra temizlik modlarına sahiptir. Bu modlar sayesinde duvar kenarlarını veya erişilmesi zor alanları da temizleme imkanlarına sahip olurlar.

4. Akıllı Özellikler

Teknolojik gelişmeler sayesinde akıllı süpürgeler, uygulama kontrolü, sesli komutlar ve planlama gibi özelliklerle daha da akıllı hale geliyor. Uygulama, otomatik süpürgenizi izlemek ve yönetmek için tek noktadan kontrol merkezi görevi görür. Sesli asistanlar diğer bir faktördür. Bu, yaşlılar ve engelli bireyler de dahil olmak üzere uygulamayla zorluk yaşayanların robot süpürgeleri zahmetsizce kullanmasını mümkün kılıyor. Eller serbest deneyimi için, temizleme oturumlarını programınıza uyacak şekilde önceden ayarlayabilirsiniz.

5. Emiş Gücü

Robot süpürgenin emiş gücü, zemini temizlemedeki gücünü ve verimliliğini belirler. Pascal (Pa) cinsinden ölçülen Pa değeri ne kadar yüksekse o kadar fazla kir toplayabilir. Farklı zemin kaplama türleri, farklı emiş seviyeleri gerektirir; sert zeminler ve fayanslar, peluş halılara kıyasla genellikle daha az emişe ihtiyaç duyar. Bu, 3.000-5.000Pa’lık pazar ortalamasından önemli ölçüde daha yüksektir ve bu da onu en inatçı kir lekeleriyle bile başa çıkma konusunda usta kılar.

6. Paspas

Temizleme deneyimini geliştirmek için, kir, toz ve ince parçacıkları tek seferde temizleyerek temizleme işlemini kolaylaştıran paspas özelliğine sahip otomatik bir süpürgeyi tercih etmeyi düşünün. Bu sadece zamandan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda paspaslamak alerjiyi tetikleyebilecek küçük parçacıkların toplanmasına da yardımcı olur.

Paspaslı robot süpürgelerinde de göz önünde bulundurulması gereken çeşitli özellikler bulunuyor. Paspaslarını kendi kendine temizleyebilme özelliği olan süpürgeler olduğu gibi paspaslama işlemini yaparken sert zemin ve halı gibi zeminleri algılayabilen, sert zemin için paspas fonksiyonunu otomatik olarak devreye sokabilen robot süpürgeler gibi.

7. Gürültü Seviyesi

Dikkate alınması gereken bir sonraki özellik, genellikle ürün özelliklerinde belirtilen gürültü seviyesidir. Daha sessiz bir robot süpürge, özellikle ince duvarlı evler, bebekler veya evcil hayvanlar için gerekli olan huzurlu ve sakin bir yaşam ortamını destekler. Robot süpürgenizi gece çalışacak şekilde programlamanın rahatlığını hayal edin, böylece her zaman temiz bir zemine uyanabilirsiniz. Aramızdaki home ofis çalışanlar için daha az gürültülü bir robot süpürge, çevrimiçi iş toplantılarının sorunsuz geçmesini ve konsantrasyonun bozulmadan kalmasını sağlar.

8. Kendi Kendini Boşaltma Yeteneği

Robot temizleyici satın alırken dikkate alınması gereken bir diğer önemli unsur, robotun kendi kendini boşaltma özelliğine sahip olup olmadığıdır. Robotunuzu manuel olarak boşaltmanızda yanlış bir şey yoktur. Ancak daha büyük evler için işi tamamlamadan önce defalarca boşaltmak gerekliliği sakıncalı olabilir.

Akıllı süpürge satın alırken akılda tutulması gereken bir nokta da, herhangi bir yerde saklanamayacağıdır. Etrafında bir miktar boş alan bulunan düz bir duvar, robot süpürgenin aynı zamanda şarj istasyonu olarak da işlev gören ana tabanı için idealdir. Bu, robot süpürgenin, pili azaldığında veya çöp kutusu dolmak üzere olduğunda yerleştirme istasyonuna geri dönmesini sağlar.

9. Pil Ömrü

Robot süpürgeler, kablosuz tasarımları sayesinde geniş alanları kaplayabilir ve ne kadar ileri gidebilecekleri pil ömrüne bağlıdır. Tipik olarak çoğu robotik elektrikli süpürge, yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duymadan önce bir saatten fazla çalışabilir. Ancak daha büyük evlere sahip olanlar, robot süpürgenin çalışması sırasında temizlik işleminin kesintiye uğramaması için daha uzun çalışma süresi vaat eden pillere sahip modellere öncelik vermelidir. Kısaca, tek bir şarjda çalışma süresi robot süpürge seçiminde önemli bir kıstastır. Büyük evlerde, süpürgeniz verdiğiniz görevleri bitirmeden şarjı bitecektir.

10. Şarj süresi ve göreve dönüş

Diğer önemli bir konu da, robot süpürgenizin şarjı bittiği zaman kendisini şarj etmek için otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönme özelliğine sahip olup olmadığı. Şarj olduktan sonra görevini tamamlamak için işe kaldığı yerden devam edebiliyor mu? Bu, kesintisiz temizlik için çok önemli bir kriter. Yeni nesil robot süpürgelerde bu özellikler mevcut. Ancak, burada devreye, şarj süresi kriteri giriyor. Robot şarj olup görevine devam etmesi için gerekli süre ne kadar olacak? Bunu iyi araştırmanız gerekiyor. Sizin istediğiniz temizliği yapmak 2.5 saat sürüyor diyelim. Süpürgenizin pili sadece iki saat temizlik için yeterli. Şarj süresi de 6 saat. Yani toplam temizlik süreniz birden 8.5 saate yükselecek. Bu, temizlik planlarınız için önemli bir faktör.

Her elektronik cihaz gibi robot süpürgelerin yazılımlarının düzenli olarak güncellenmesi de diğer bir önemli konu. Robot süpürgenizin pilinden en iyi şekilde yararlanmak için yazılımını düzenli olarak güncelleyin, fırçalarını ve sensörlerini temizleyin ve aşırı şarjdan kaçının.

Aradığınız tüm özellikler Dreame ürünlerinde

Dreame, her türlü kullanıcıya hitap eden ürünler ve farklı özellikleri ile kullanıcıların arayışlarına çözüm sunuyor.

DreameBot L10s Pro: Hem minimalist hem çok güçlü

DreameBot L10s Pro, robot süpürge ve paspas özelliklerini birleştirirken, minimalist şarj istasyonu ile yer tasarrufu da sağlıyor. Süpürürken sunduğu dört emme seviyesi ve paspaslama yaparken kullandığı üç ayrı su kullanım seviyesi ile ahşap, fayans, halı, kilim ve diğer zemin kaplamaları için uyarlanabilir temizlik olanaklarını bir araya getiriyor.

5.300 PA emiş gücüne ulaşabilen DreameBot L10s Pro, bu gücüyle evdeki tüm alanları mükemmel seviyede temizleyebiliyor. DreameBot L10s Pro’nun paspas yapmak için kullandığı teknolojiler de benzersiz. Paspaslama için çift başlıklı döner paspas özelliği kullanan L10s Pro, fayans, parke gibi sert zeminlerden halı kaplı zeminlere geçişinde ise paspaslarını 7 milimetre kadar yükseltebiliyor.

Küçük ve orta büyüklükteki evler için ideal çözüm sunan L10s Pro, akıllı LİDAR navigasyon sistemi sayesinde 5-10 dakika içerisinde evin haritalamasını hızlı şekilde bitirebiliyor. Temizlik rotasını optimize ediyor. Üç boyutlu yapısal ışıklandırma ve LİDAR navigasyonu birleştiren DreameBot L10sPro, evi süpürürken karşısına çıkabilecek olan engelleri doğru bir şekilde tespit ediyor, masa ve sandalye gibi büyük nesnelerden kaçınıyor. Ayrıca, sahip olduğu sensörler L10s Pro’nun bir yerlere sıkışıp işleri yarım bırakmasının önüne geçiyor. L10s Pro, merdivenleri de algılayarak, düşmelere karşı kendisini koruyabiliyor.

Dreame L10s Pro’yu, Dreame Türkiye yetkili satıcılarından Hepsiburada, Trendyol, Amazon ve Pazarama üzerinden satın almak için tıklayabilirsiniz.

DreameBot L10s Pro / Teknik Özellikler

Emiş gücü 5.300 Pa

Batarya Kapasitesi 5,200 mAh

Su tankı kapasitesi 190 mL

Toz Haznesi 450L

Şarj Süresi 6 Saat

Ses Düzeyi 20 dB

Ağırlık 3.7 kg.

DreameBot D10s / Erişilebilir robot ve paspaslama

DreameBot D10s, etkili, erişilebilir robot temizliği evinize getiriyor. DreameBot D10s, pratik özelleştirebilme olanakları, 5.000 Pa emiş gücü ve 5.200 mAh batarya kapasitesini, LDS navigasyon ve paspaslama özelliği ile birleştiren güçlü bir robot süpürge olarak dikkat çekiyor. Özelleştirilebilen özelliklerin başında ise paspaslama için gerekli olan su akış kontrolünü tam 30 farklı seviyede ayarlayabilmek geliyor. Bunun yanında, evinizdeki alanları zeminlerine göre işaretleyip temizlik için farklı görevler atayabiliyorsunuz.

Dreame D10s, 5.200 mAh bataryası ile 280 dakikaya kadar uçtan uca, kesintisiz bir temizlik olanağı sunarken, şarjı azaldığında, şarj istasyonuna geri dönerek kendisini şar ediyor. Şarjı tamamlanınca, temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor.

DreameBot D10s, sahip olduğu çok yönlü, kılsız kauçuk fırça sayesinde, halının derinliklerine inerek alttaki tozları silkerek temizliyor, sert zeminlerdeki kiri alıyor ve saçların dolaşmasını önleyerek evinize kapsamlı bir temizlik sağlıyor. Hassas bir tampona sahip olan D10s tespit ettiği nesnelerden ustaca kaçınırken, evde etkili bir şekilde dolaşmaya ve temizlemeye devam ediyor.

Ayrıca, Siri, Alexa ve Google Asistan gibi akıllı asistanlarla entegrasyonu, sesli komutlarla robotunuzu kolayca yönetmenize olanak sağlıyor.

D10s’in sunduğu en güzel özelliklerden birisi ise canlı video yayını. Temizlik yaparken, canlı video özelliği ile evinizde neler olup bittiğini izleyebiliyorsunuz. Bu özellik, evde evcil hayvanı olan ve evden uzaklaştığında dahi bir gözlerini hayvan dostlarının üzerinde tutmak isteyen kullanıcılar için ideal.

Dreame D10s’yi, Dreame Türkiye yetkili satıcılarından Hepsiburada ve Trendyol, üzerinden satın almak için tıklayabilirsiniz.

DreameBot D10s / Teknik Özellikler:

Emiş gücü 5.000 Pa

Çalışma süresi 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)

Batarya Kapasitesi 5,200 mAh

Toz Haznesi 570L

Su tankı kapasitesi 235 mL

Ses Düzeyi 63 dB

Ağırlık 3.7 kg.

Bu makale Dreame Türkiye katkılarıyla hazırlanmıştır.