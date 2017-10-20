Dev robot savaşlarının gelişimini yıllardır takip ediyoruz ve bu hafta robotlar bazında mücadele gerçekleşti. Maalesef istenen başarılı elde edilemedi.

Engadget yazarı Saqib Shah, canlı akışı son derece farklı bir şekilde yorumladı. Shah, “Tüm olay WWE (Amerikan Güreşi) maçı gibi koreograflanmış olabilir, ancak ne olursa olsun garip bir şekilde izlenebilir oldu.”

Shan’ın ifadeleri doğrulayan bazı ögeler var: Dikkatle incelendiğinde “canlı yayının” hiç de “canlı” olmadığı ortaya çıktı. Efsanevi robotlar savaşı günler sürdü ve sabit onarımlar çekimlerden çıkarıldı.

Pek çok izleyici bu yayınlardan hiç zevk almadı: Ne de olsa bunlar, teknolojik açıdan karmaşık iki robottu ve süreç boyunca bakıma ihtiyaç duyacak kadar narin oldukları ortaya çıktı. Buna, bir deneme olarak bakmaya ve hayal kırıklığına uğramamayı tercih ediyoruz. Yine de robot savaşların tam anlamıyla gerçekle buluşmadığını kabul etmeliyiz.

Bariz şekilde bu etkinliği “canlı” olarak nitelendiremeyiz. Zira birkaç gün içinde bolca tamir gerektiren savaşları “canlı” olarak nitelendirmek imkansız.

Yine de dev robotların birbirleriyle kapışacağı günlerin başlamak üzere olduğunu kabul edebiliriz. Zira Japonlar, söz konusu mimariler üstündeki çalışmalarını sıklaştırıyor. Gelecek, bolca umut vadediyor.