Yapay zekâ destekli engel algılama, bakım gerektirmeyen dolanma karşıtı fırça sistemi ve gelişmiş temizlik çözümleriyle donatılan model, TÜV SÜD tarafından verilen “Anne ve Bebek Robot Sertifikası” ile hem temizlik performansını hem de güvenli kullanım standartlarını belgeleyerek, ev robotları alanında yeni bir referans noktası oluşturuyor.

Roborock, SpiraFlow™ Gerçek Zamanlı Kendi Kendini Temizleme Sistemine sahip yeni nesil rulo paspaslı robot süpürge Qrevo Curv 2 Flow’u tanıttı

Günlük yaşamı kolaylaştırmak üzere geliştirilen ev robotları alanında küresel lider konumda bulunan Roborock, CES 2026 kapsamında Qrevo serisinin yeni üyesi Roborock Qrevo Curv 2 Flow modelini tanıttı. Sert zeminler ve karma yüzeylere sahip evler için özel olarak tasarlanan Qrevo Curv 2 Flow, 220 RPM, dakikada 220 dönüşe kadar çıkabilen motorlu ve ekstra geniş rulo paspas yapısıyla tek geçişte son derece verimli temizlik sunarak paspaslama performansında kayda değer bir gelişme sağlıyor.

SpiraFlow™ Gerçek Zamanlı Kendi Kendini Temizleme Teknolojisi, 15N aşağı yönlü paspaslama basıncı ve ruloyu kenarlara doğru uzatarak temizlik yapılmasını sağlayan Edge-Adaptive yetenekleri sayesinde Qrevo Curv 2 Flow; her temizlik senaryosunda gücü ve hassasiyeti, halı yüzeyleri nem ve kirden koruyan akıllı paspas yönetimiyle bir araya getiriyor.

Qrevo Curv 2 Flow: tek geçişte eksiksiz temizlik

Qrevo Curv 2 Flow’un merkezinde, güçlü ve derinlemesine paspaslama için geliştirilen SpiraFlow™ Gerçek Zamanlı Kendi Kendini Temizleme Sistemi yer alıyor. Her temizlik döngüsü sırasında rulo, temizlik yaparken eş zamanlı olarak kendini de yıkıyor. Sekiz ayrı hidrasyon noktası, ruloya sürekli temiz su akışı sağlarken; dahili kazıyıcı, nem seviyesini kontrol ederek kirli suyu ayrı bir hazneye yönlendiriyor ve çapraz bulaşmayı önlüyor.

10,6 inç (270 mm) uzunluğundaki ekstra geniş rulo, her geçişte daha geniş bir yüzeyi temizleyerek, daha kısa ruloya sahip modellere kıyasla toplam temizlik süresinin azalmasına katkı sağlıyor. Rulo, 220 RPM’e kadar dönüş hızı ve 15N aşağı yönlü basınç uygulayarak; kahve, ketçap ve çamur gibi zorlu ıslak lekelerde güçlü bir el silme etkisine eşdeğer performans sunuyor ve derin temizlik sağlıyor.

Edge-Adaptive özelliği sayesinde rulo, robotun ana gövdesinden dışarı doğru uzayarak duvarlara, sandalye ayaklarına ve kenarlara 10 mm mesafeye kadar yaklaşabiliyor. Halı koruması ise Yenilikçi Rulo Kalkanı (Roller Shield) ile sağlanıyor. Halılı alanlara yaklaşıldığında rulo otomatik olarak 15 mm yükseltilip kapatılarak halıların kuru ve güvenli şekilde korunması sağlanıyor.

Qrevo Curv 2 Flow, bakım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlandı. Rulo, rulo kalkanı, kirli su haznesi, kirli su kanalı ve temizlik tepsisi çıkarılarak durulanabiliyor. Ayrıca 75° eğilebilen rulo, daha derin erişim sağlayarak kapsamlı temizlik yapılmasına olanak tanıyor ve ürünü piyasadaki en bakım dostu tasarımlardan biri haline getiriyor.

Daha akıllı güç: yüksek emiş ve akıllı uyum

Qrevo Curv 2 Flow, Max+ modunda 20.000 Pa HyperForce® emiş gücü sunarak halılardaki yerleşmiş tozu kaldırıyor ve zemin aralarındaki inatçı kirleri etkili biçimde çekiyor. DirTect™ AI tanıma sistemi, kir türlerini algılayarak temizlik stratejisini otomatik olarak ayarlıyor. Yoğun toz algılandığında emiş gücünü artırırken, ıslak döküntülerde “sadece paspasla” moduna geçiyor.

SGS sertifikalı Çift Dolanma Karşıtı Sistem, DuoDivide™ ana fırça ve çift kaldırılabilir kavisli yan fırçalarla evcil hayvan tüylerini ve uzun saçları etkili biçimde toplarken dolanmayı minimum seviyede tutuyor.

Yeni çok işlevli istasyon ve bağlantılı zekâ

Yepyeni Çok İşlevli İstasyon, paspası 75°C sıcaklıkta kendi kendini temizlerken, 55°C sıcak hava ile kurutma sayesinde koku ve küf oluşumunu engelliyor. Otomatik toz boşaltma sistemi ise 65 güne kadar torba değişimi gerektirmeden kullanım sunuyor.

Roborock Uygulaması üzerinden SmartPlan™ 3.0 ile kişiselleştirilen temizlik rutinleri, Amazon Alexa, Apple Siri Kısayolları ve Google Home desteğiyle sesli kontrol imkânı sağlıyor. Qrevo Curv 2 Flow ayrıca TÜV SÜD tarafından verilen “Anne ve Bebek Robot Sertifikası” ile güvenli kullanım ve yüksek hijyen standartlarını belgeliyor.