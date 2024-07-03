Bu videoda herkesin ilgi odağı olan teknolojik ürünlerden birisi dikey süpürgelerden bahsediyoruz. Özellikle hem ıslak hem de kuru zemin temizliği herkes için önem arz ediyor. Evimizde farklı zemin türleri bulunurken bu zeminleri ayrı ayrı temizlemek yerine tek bir süpürge ile temizlemek hem zaman hem de işgücü olarak çok daha mantıklı hale geliyor.

Derinlemesine temizlik yapabilen dikey süpürgeler konusunda uzmanlaşan markalardan birisi de Roborock. Temizlik konusunda üst seviyede tecrübeli olan Roborock ülkemizde Flexi Pro ve Flexi Lite modelleriyle yer alıyor. Peki bu ürünler kullanıcısına neler sunuyor? Gelin bu videoda detaylı olarak ürünleri inceleyelim.

#Roborock #RoborockFlexiPro #RoborockFlexiLite