Rivian ve Mercedes Mutabakat Zaptı’nı bu yılın Eylül ayında imzaladılar ve iki şirket Avrupa’da elektrikli ticari araçlar üretecekti. Bu plan, Rivian’ın rotasını değiştirmesi ile artık rafa kalktı.

Rivian çok ileri gitmeden anlaşmadan çekilmeye karar verdi. Şirket iç pazarına daha fazla önem vermek istiyor, hem tüketici hem de ticari müşterileri bundan büyük olasılıkla faydalanacak.

Mercedes habere anlayışla karşılık verdi, şirket Rivian’ın kararını destekliyor ve kendi planlarının etkilenmediğini iddia ediyor. Mercedes, Polonya’nın Jawor kentindeki elektrikli van özel fabrikasında tam ölçekli üretimi için hazırlıkları hızlandırıyor.

Her iki şirket de planlarını askıya almayı içtenlikle kabul etse de, bu en azından henüz tam anlamıyla bir iptal değil. Mercedes ve Rivian, gelecekte piyasaların daha az öngörülemez olduğu bir noktada masaya dönebileceklerini umuyorlar.

Bu, Rivian’ın anlaşılır bir kararı, şirket planlarının çoğundan vazgeçiyor; ana işi olan R1T ve R1S elektrikli kamyonlara odaklanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Hala Amazon ile yerine getirmesi gereken çok büyük bir sözleşmesi var ve şimdiden Amerika pazarına daha küçük bir SUV getirmeyi planlıyor.

Bu karar, Rivian’ın kaynaklarını çok ince bir şekilde yaydığından başka bir şey değil ve şükürler olsun ki birisi, büyük taahhütlere tam gaz gitmeden önce bu sefer acil durum frenini çekip anlaşmayı bitirdi. Bir yandan Mercedes’i masaya davet edip ve sonra çekip gitmek şirket için iyi bir görünmedi, diğer yandan yönetimin nihayet şirket konusunda gerçekçi olmaya başladığını gösteriyor ve bu yatırımcılar için iyi bir sinyal olarak okunabilir.