Kült oyun Resident Evil’ın sinema uyarlamalarının devam edeceği yapımcı Constantin Film ve telif hakkı sahibi Capcom tarafından doğrulandı. Bir zamanlar “ölü olan şey” artık ölü değil.

Ünlü İngiliz yazar H.P Lovecraft’ın(Cthulhu’nun çağrısı ve Necromonicon mitolojisi) kitaplarında kullandığı ilginç bir ibare vardır: “Sonsuza kadar uyuyabilen ölü değildir; bazı garip çağlarda ölüm bile ölebilir!”

Ölü olan şey artık ölü değil!

Bu sözlerin Hollywood’a uyduğunu söyleyebiliriz. Paul W.S. Anderson’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve Milla Jovovich’in (Milla Jovovich ve Paul W.S. Anderson ile evli bu uyum filmlere de yansıdı) baş rolünü üstlendiği altı Resident Evil filmi, eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi. Lakin sinema tutkunları eleştirmenleri fazla umursamadı. 6 film, toplamda “Hollywood yapımları için mütevazi sayılabilecek” 450 milyon dolar bütçesine rağmen 1.2 milyar dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı. İlk Resident Evil filminin beyaz perdede gösterime girmesinden bu yana 15 yıl geçti ve Final Chapter isimli filmle seri sona erdi.

Seri sona erdi derken, sadece 2000’lerde başlayıp 2017’de nihayetle buluşan altı filmlik maratondan bahsediyoruz. Zira gerek yapımcı Constantin Film’in gerekse Capcom’un bu karlılık rakamlarıyla oyun uyarlamasından vazgeçmesi mümkün değil. Kısacası bir yeniden çevrim için yeşil ışık yakıldı bile. Sadece Final Chapter’ın bile 80 milyon dolarlık bütçeyle 310 milyon dolar kazandığı düşünülürse, bunun oldukça doğal olduğunu düşünüyoruz.

Film serisinde en çok eleştirilen noktalardan biri Leon S.Kennedy, Chris Redfield, Ada Wong gibi kült karakterlerin pek önemsenmemesiydi. Ne var ki Constantin Film ve Capcom ikilisi bu kez farklı bir yol izleyecek ve serinin gerçek tutkunlarının da kalbine hitap edecek. Özellikle Leon S.Kennedy ve Chris Redfield’in, Albert Wesker’a meydan okuyacağı sahnelerin iple çekildiğini söylersek yanlış olmaz.

İlk altı filmin yapımcı ve yönetmeni Paul W.S. Anderson’ın yeni seride en azından yapımcılık koltuğunda oturup oturmayacağına dair bir açıklamada yapılmadı. Milla Jovovich’in de konuk oyuncu rolü üstlenip üstlenmeyeceği de belli değil. Belirsiz diğer bir nokta ise altı filmin yayıncısı “Screen Gems” ile tekrar işbirliği yapılıp yapılmayacağı.