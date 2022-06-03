PlayStation,, State of Play etkinliği sırasında Resident Evil 4‘ün Remake yapımını duyurdu. Oyun tamamen yeniden düzenlendi ve 24 Mart 2023’te PlayStation 5, Series X/S ve PC için piyasaya sürülecek.

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PlayStation Blog’daki bir gönderide şirket, konuyla ilgili biraz daha açıklama yaptı. “Oyun, orijinalin özünü korurken, 2023’ten itibaren bir korku oyunu için mümkün olan en iyi kaliteyi elde etmek için geliştiriliyor.” dedi.

Bilgiler, oyunun bir noktada piyasaya sürüleceğini gösterdiğinden oyun, hayranlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Video oldukça ürkütücü ve oyun için bir terör iklimi gösteriyor. Aşağıdaki demoya göz atın: