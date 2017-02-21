Refurbished Samsung Galaxy Note 7 Modelleri Satışa Çıkabilir

Geçtiğimiz ay Samsung, Galaxy Note 7’nin bir anda alev almasına neden olan batarya problemine neden olan hatayı açıklamıştı.

Samsung bu problemden dolayı önemli ölçüde zarar etmiş olsa bile kısa sürede kendisini toparladı ancak Note7’nin başarısı potansiyelini gerçekleştiremedi. Şirket şimdi az da olsa bu potansiyelin bir kısmından yararlanmak istiyor. Şirket batarya kapasitesi 3200 mAh seviyesine çekilmiş olan Note 7 modellerini bazı ülkelerde satmaya azırlanıyor.

3000-3200 mAh bataryaya sahip olan Note 7 modelleri Haziran ayında Vietnam ve Hindistan’da satışa çıkacak. Telefonların orijinal batarya kapasitesi 3500’dü bu çok büyük bir kayıp sayılmaz. Bataryanın dışında kalan işlemci, hafıza, depolama alanı, kamera ve diğer donanımar tamamen aynı kalacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre satılan tüm Galaxy Note 7 modellerinin %98’i toplandı. Bu da yaklaşık 3.06 milyon adet yapıyor. Bu modellerin orijinal modelden daha ucuz olması bekleniyor ancak fiyatlandırmaya dair resmi bir bilgi yok. Yeniden piyasaya çıkacak olan modelleri kaç kişinin tercih edeceği ise merak konusu.