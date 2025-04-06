Akıllı telefon dünyası, Redmi Turbo 4 Pro için nefesini tutmuşken, cihazın çıkış takvimiyle ilgili gelişmeler gündemi sarstı. Özellikle Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisiyle donatılacak olması nedeniyle büyük beklenti yaratan Turbo 4 Pro, amiral gemisi performansını daha ulaşılabilir kılma vaadiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak son yaşanan olaylar, Xiaomi cephesinde planların değişebileceğini gösteriyor.

Redmi Turbo 4 Pro Lansmanı öncesi kötü haber: SU7 kazası lansmanı gölgeledi

Xiaomi‘nin göz bebeği Redmi Turbo 4 Pro için 17 Nisan tarihinde Çin’de yapılması beklenen tanıtım etkinliği, ani bir gelişmeyle belirsizliğe sürüklendi. İddialara göre bu ertelemenin arkasında, 29 Mart’ta Çin’in Anhui eyaletinde meydana gelen trajik Xiaomi SU7 kazası bulunuyor. NOA destekli sürüş modundayken yaklaşık 116 km/s hızla kaldırıma ve su dolu bir bariyere çarptığı bildirilen araç kazasında üç genç kadının hayatını kaybetmesi, ülke genelinde infial yarattı. Kazanın ardından, Xiaomi yetkilileri olayla ilgili olarak soruşturmalara tam destek verdiklerini açıkladı.

Bu talihsiz olayın Turbo 4 Pro lansman takvimini doğrudan etkilediği ve markanın yeni ürünü ön plana çıkarmak için kamuoyunun hassasiyetinin biraz dinmesini bekleyeceği öne sürülüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, teknoloji kulisleri cihazın çıkışının erteleneceği konusunda neredeyse hemfikir.

Bununla birlikte Redmi Turbo 4 Pro, teknik detaylarıyla şimdiden kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. 6,83 inç boyutunda, OLED LTPS ekran ve 1,5K çözünürlük sunacağı belirtilen cihaz, gücünü son nesil Snapdragon 8s Gen 4 çipsetinden alacak. Ayrıca 90W hızlı şarj destekli 7.550mAh batarya kapasitesiyle pil performansı açısından da iddialı bir profil çiziyor.

Kameraya gelince; Redmi Turbo 4 Pro, 50 MP ana kameraya ek olarak 8 MP’lik yardımcı lensle gelecek. Cihazın tasarım tarafında da dikkat çeken detaylar var: metal orta çerçeve, kısa odaklı optik ekran içi parmak izi sensörü ve IP68/69 sertifikalı dayanıklı gövde kullanıcı deneyimini ön planda tutmayı hedefliyor.

Henüz Xiaomi cephesinden resmi bir lansman tarihi gelmese de, Redmi Turbo 4 Pro’nun sessizliğini bozacağı anın yaklaştığı düşünülüyor. Özellikle Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili modeller arasında yer alacak ilk cihazlardan biri olması nedeniyle bu modelin piyasaya çıkışı büyük merakla bekleniyor.

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