Redmi, birkaç hafta önce anavatanı Çin’de Redmi Pad adlı ilk giriş seviyesi tabletini piyasaya sürdü. Cihaz Çin’de satışa çıktığında, satışın ilk gününde 75.000’den fazla sattı.

Bugün şirket, Çin’de 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birlikte gelen yeni bir Redmi Pad modelini 1.799 yuan karşılığında piyasaya sürdü ve bu yaklaşık 250 dolara denk geliyor.

Bu 8 GB RAM ve 128 GB depolama modelinin piyasaya sürülmesinden önce, Redmi Pad zaten iki bellek seçeneğiyle sunuluyordu: 1.299 yuanlık (180 dolar)128 GB depolama ve 1.499 yuanlık (208 dolar) 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama.

Table , 2000 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 10,6 inç IPS LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip.

Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh bataryadan güç alıyor.