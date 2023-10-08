Bu videoda Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin uygun fiyat kategorisine konumlandırdığı tableti Redmi Pad SE’nin detaylarına yakından bakıyoruz.

Redmi Pad SE segmentindeki tüm yeterlilikleri sağlayan bir tablet. 11 in. FHD+ ekranı, 90Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. Ek olarak göz koruma sertifikaları, ve diğer özellikleri ile içerik tüketmek isteyenler için iyi bir tercih.

Snapdragon 680 işlemcisinden gücünü alan Redmi Pad SE, performans tarafında günlük kullanımda rahat hissettirse de yüksek grafikli oyunlarda zorlanabiliyor. 8 GB RAM ve 128GB depolama alanı sunan tabletin hafızası istenirse 1TB’ye kadar arttırılabiliyor. Güncel yazılım ile çalışan Redmi Pad SE Android 13 üzerinde MIUI 14 for Pad ile çalışıyor. Akıcı bir şekilde tableti çalıştıran bu arayüzü kullanması kolay ve zevkli.

Redmi Pad SE’nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi ise ses sistemi. Dört adet hoparlörü bulunan tablet ek olarak Dolby Atmos desteğine de sahip. Böylece sesleri daha yakından duyabilirken bass konusunda da zengin ses çıkışı sağlıyor.

8000 mAh bataryası ve verimli Snapdragon 680 işlemcisi ile uzun bir kullanım süresi verebilen tableti sorunsuzca kullanabiliyorsunuz. Günümüze göre yavaş sayabileceğimiz 10W ile şarjını doldurabiliyor.

61000 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Redmi Pad SE hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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