Redmi Note serisi bir kilometre taşına daha ulaştı. Xiaomi dünya çapında 300 milyon adetten fazla Redmi Note akıllı telefon sattığını açıkladı.

Xiaomi, Redmi Note serisinin satışlarının yalnızca Hindistan’da 72 milyon adedi aştığını ada çıklamıştı

We at #Xiaomi have delivered 𝟑𝟎𝟎 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧+ #RedmiNotes across the globe… and we intend on continuing to do so!😇

Stay tuned, we're #JustGettingStarted!❤️ pic.twitter.com/28BQqf4IfU

— Alvin Tse (@atytse) December 6, 2022