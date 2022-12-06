Redmi Note serisi bir kilometre taşına daha ulaştı. Xiaomi dünya çapında 300 milyon adetten fazla Redmi Note akıllı telefon sattığını açıkladı.

Xiaomi, Redmi Note serisinin satışlarının yalnızca Hindistan’da 72 milyon adedi aştığını ada çıklamıştı

We at #Xiaomi have delivered 𝟑𝟎𝟎 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧+ #RedmiNotes across the globe… and we intend on continuing to do so!😇 Stay tuned, we're #JustGettingStarted!❤️ pic.twitter.com/28BQqf4IfU — Alvin Tse (@atytse) December 6, 2022

Xiaomi, Ekim 2021’de Redmi Note serisinin küresel satış rakamı 240 milyon adet olarak gerçekleşti. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, bu rakam şimdi 60 milyon adet arttı.

Redmi Note serisinin satışlarındaki artış muhtemelen şirket tarafından piyasaya sürülen bir dizi modele bağlanıyor. Her iki durumda da, firma geçen yıl 5 ay gibi kısa bir sürede 40 milyon adetten fazla sattığı için satışlar 2022’de azaldı.

Xiaomi şu anda biri Çin ve diğeri küresel pazarlar için olmak üzere iki farklı Redmi Note serisi satıyor. Firma ayrıca belirli bölgelerde özel modeller de satıyor. Bu nedenle, bugünlerde tek bir Redmi Note nesli altında piyasaya sürülecek model sayısını tahmin etmek zor.

Söylentilere göre, uluslararası pazarlar için Redmi Note 12 serisi Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro 5G gibi en az dört model içerebilir.

Bu cihazların Ekim ayı sonunda Çin’de resmiyet kazanan Redmi Note 12 modellerinden farklı olması bekleniyor.