Redmi markasının orta segmente konumlandırdığı yeni telefonu Redmi Note 13 Pro 5G’yu bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan eFootball 2024 oynuyoruz.

Redmi Note 13 Pro 5G segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi, 12GB RAM’i ve 5100 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz Redmi Note 13 Pro 5G’nin oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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