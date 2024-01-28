Dünyada ve ülkemizde de en çok sevilen telefon serilerinden birisi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin Note serisi. Redmi Note 13 serisi de global olarak duyurulduktan kısa süre sonra ülkemizde de tanıtıldı ve satışa çıkarıldı. Ofisimize gelen Redmi Note 13 Serisinin Pro+ 5G versiyonu Redmi Note 13 Pro+ 5G modelini bu videoda kutudan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.

Redmi Note 13 Pro+ 5G Teknik Özellikleri:

Renk: Beyaz, Siyah, Mor

Boyut: 161,14 x 74,2 x 8,9 mm

Ağırlık: 204,5 gram

Ekran: 6,67 inç 2712 x 1220 piksel, 12 bit, 120 Hz C7 AMOLED, 1800 nit, 2160 Hz Dokunmatik

Hassasiyet, 1920 Hz PWM Karartma

HDR: Dolby Vision, DCI-P3

Koruma: Gorilla Glass Victus Koruma, IP68

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

Grafik: Mali-G610

Bellek: 12 / 16 GB LPDDR5

Depolama: 256 / 512 GB UFS 3.1

Kamera: 200 MP f/1.65 Samsung ISOSELL HP3 (OIS+EIS), 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 30 fps

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, Kızılötesi Sensör, NFC

Ses: Stereo Hoparlör (Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | Dolby Atmos)

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 120 Watt

Fiyat: 24.999 TL

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