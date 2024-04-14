Xiaomi markasının ülkemizdeki en sevilen telefon serisi tartışmasız fiyat performans oranıyla dikkat çeken Redmi Note serisi. Bu sene de 13. serisini gördüğümüz bu seri, dört farklı modeliyle ülkemizde yer alıyor. Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G olarak yer alan telefonlar her bütçeye göre seçenekler sunuyor. Bu videoda ise serinin 5G destekli olan ve bulunduğu fiyat aralığında dikkat çeken Redmi Note 13 Pro 5G modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz.

Redmi Note 13 Pro 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.2 x 74.2 x 8 mm 187 gram, IP54

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz , FHD+, 68 milyar renk, 1800nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

RAM/Depolama: 12GB/512GB

Kamera: 200MP + 8MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5100 mAh

Şarj: 67W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

Peki siz Redmi Note 13 Pro 5G modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentinde iddialı modellerden birisi mi? Siz de telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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